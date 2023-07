¿“Estafa Shein” en México?: ¿qué es?, ¿cómo funciona y cómo protegerse?

Estafa Shein: ¿qué es y cómo funciona? Fotos: Getty Images y Shutterstock

La “Estafa Shein” podría estar en México. Especialistas de Kaspersky alertaron sobre la llegada a América Latina de un tipo de fraude en la que ciberdelincuentes usan el nombre de la popular tienda en línea para promover pagos, a cambio de hacer reseñas positivas de sus productos.

A fin de hacer la “Estafa Shein” más creíble, los delincuentes digitales compran anuncios en Google e incluso se asocian con influencers desprevenidos para atraer un mayor número de víctimas.

¿Cómo funciona y qué ofrecen en la “Estafa Shein”?

La “Estafa Shein” consiste en que apps disponibles en la tienda Google Play y páginas como “Money Looks” prometen un pago de hasta 60 dólares por reseña a las personas que califiquen positivamente artículos de ese sitio web.

Cuidado con la “Estafa Shein”. Foto: Gettyimages

El esquema de engaño requiere que la víctima pague para acceder al sistema de reseñas, “depósito” que supuestamente será reembolsado junto con el pago de sus evaluaciones positivas, pero ese dinero nunca llega.

La estafa se difunde por muchas cuentas en Internet y las ganancias que promueven no son reales. Si una cuenta te informa que has ganado algo, sin que se haya registrado en una oferta oficial de la tienda, lo más probable es que se trate de un fraude mediante bots o cuentas pirateadas.

Ya con el pago realizado, las víctimas no reciben ningún enlace por sus reseñas, ni pueden acceder a ninguna plataforma. La compra es procesada por una empresa de confianza para pagos online, pero la mayoría de las víctimas no reportan el fraude y no solicitan el reembolso.

Además del supuesto pago por reseña, la estafa promete una forma de conseguir ropa gratis en Shein. Incluso, ofrece soporte en WhatsApp para resolver dudas de la posible víctima, tácticas que pretenden atraer y dar confianza a los interesados. Los “atractivos ingresos” son los elementos más promovidos para enganchar usuarios y robar su dinero.

¿A qué países de América ha llegado la “Estafa Shein”?

Este esquema de engaño, por el momento, solo ha cobrado víctimas en Brasil. Pero hay que tener cuidado, ya que en ocasiones anteriores han detectado que en estas estafas usan maliciosamente los nombres de sitios web famosos y se pueden extender rápidamente a otros países de la región como México.

¿Cómo protegerse de la “Estafa Shein”?

Para evitar ser víctimas de esta estafa, Kaspersky recomienda:

Prestar atención a los sitios web antes de introducir datos o hacer pagos especialmente en la URL y en cómo está estructurado el sitio, si hay faltas de ortografía o sólo una página sin más secciones

especialmente en la URL y en cómo está estructurado el sitio, si hay faltas de ortografía o sólo una página sin más secciones Investigar antes de ingresar datos personales y bancarios , buscar en sitios web o en las mismas tiendas oficiales las reseñas y evaluaciones

, buscar en sitios web o en las mismas tiendas oficiales las reseñas y evaluaciones Utilizar una solución de seguridad fiable, la cual te avisará de posibles sitios web maliciosos

¿Qué consejos debes seguir si llegas a ser víctima de esta estafa?