Esto le pasa a un insecto cuando es impactado por una gota de lluvia: video

Muestra del experimento realizado. | Foto: Reuters.

¿Te has preguntado qué le pasa a un diminuto insecto cuando le cae una gota de lluvia? Un video en cámara súper lenta busca ayudar a responder esa pregunta. Además de ayudar a entender el comportamiento de los microplásticos.

En un estudio realizado por investigadores en Florida, el zancudo acuático, conocido por su forma única de moverse sobre el agua, fue filmado en cámara lenta mientras gotas de agua caían sobre él, de la misma manera que sería bombardeado durante la lluvia.

Los investigadores revelaron características específicas que ayudan a estos insectos a sobrevivir a las fuertes lluvias, como su comportamiento pasivo y la capacidad de salir a la superficie nadando, además de su naturaleza superhidrófoba y repelente al agua.

“Cuando los zancudos son empujados al agua, observamos la formación de una burbuja de aire alrededor del cuerpo del insecto, lo que se atribuye a la naturaleza repelente al agua de su exoesqueleto. Esta burbuja de aire evita el ahogamiento. Los zancudos también son livianos. El peso ligero de los zancudos permite su transporte pasivo a lo largo de cráteres y chorros. Los zancudos son impermeables a las fuerzas de colisión de las gotas de lluvia y están sumergidos por los cráteres que colapsan”, dijo Daren Watson, profesor asistente de la Universidad Politécnica de Florida y autor principal del artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

También descubrieron que durante el impacto de las gotas, los zancudos y los plásticos de tamaño similar parecen casi idénticos. Esto podría proporcionar información sobre cómo otros desechos flotantes, como los microplásticos, podrían transportarse bajo la superficie del agua durante las lluvias intensas.

Sobre esto, Watson dijo a la agencia de noticias Reuters que “los eventos de impacto sobre microplásticos flotantes compuestos de múltiples gotas, como los que experimentaríamos durante la lluvia, que también son más probables con intensidades de lluvia más altas, tienen más probabilidades de sumergir los microplásticos, aumentando así su exposición debajo de nuestros cuerpos de agua”.

Y aseguró que tienen la “intención de aprovechar nuestra experiencia. resultados para explorar más a fondo el transporte de microplásticos encontrados en la superficie de cuerpos de agua”.