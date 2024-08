Estos modelos de iPhone se quedarán sin iOS 18 y actualizaciones oficiales

La nueva actualización de iPhone llega el próximo mes. Foto: Shutterstock

Las actualizaciones de los dispositivos de Apple traen novedades y mejoras, pero también causa pánico entre aquellos usuarios que tienen equipos de hace algunos años.

La nueva actualización de Appe, la iOS 18 llega al iPhone, pero hay modelos que ya no podrán descargarla debido a sus antigüedad.

Algunos iPhone antiguos ya no cuentan con la potencia y recursos para poder funcionar con este sistema operativo, por lo que perderán compatibilidad.

¿Qué modelos de iPhone no podrán actualizarse con iOS 18?

Desde junio pasado, Apple dio a conocer las características que llegarán con iOS 18, como rediseño de íconos, funciones extras y se incorpora la inteligencia artificial con Apple Intelligence, pero varios modelos del iPhone no podrán actualizarse a este nuevo sistema operativo y, por consecuencia, no recibirán las próximas actualizaciones.

De acuerdo con información de Applesfera, los equipos de iPhone que no podrán actualizarse al iOS 18 son:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

Estos dispositivos, incluso, no pudieron actualizarse al sistema operativo iOS 17, quedando relegados o limitados al iOS 16, esto no quiere decir que los teléfonos dejarán de funcionar, lo harán con normalidad, pero no recibirán la actualización de iOS 18 ni a las actualizaciones posteriores.

El iSO 18 llega con inteligencia artificial, Apple Intelligence, pero los únicos dispositivos que podrán utilizar las funciones de la nueva AI son el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max, debido a que solo estos modelos cuentan con chips de procesador A17 Pro.

El nuevo sistema operativo de Apple, el iOS 18, llegará en septiembre próximo.

En cuanto a los iPhone 16, a principios de mes se filtraron algunas de las posibles novedades que podrían incluir, como un nuevo arreglo de cámaras y colores más intensos.