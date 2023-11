EU lanza plataforma para que sus trabajadores reporten “ovnis” por internet, así funciona

Este objeto clasificado como un fenómeno aéreo no tripulado. Foto: DOD.

La creciente atención que el gobierno de los Estados Unidos ha colocado sobre el origen y naturaleza de los llamados “ovnis” o “fenómenos aéreos no identificados” por sus siglas en inglés UAP, llevó a la Oficina de Fenómenos Anómalos No Identificados del Departamento de Defensa de los Estados Unidos a lanzar una nueva herramienta en internet donde trabajadores del gobierno norteamericano pueden reportar cualquier avistamiento o encuentro relacionado con este tipo de fenómenos.

¿Cómo funciona la plataforma de reportes de “ovnis” en EU?

La nueva plataforma para reportar “ovnis” se encuentra disponible dentro del sitio web de AARO (Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios), para que “miembros militares actuales y anteriores, empleados federales y contratistas presenten reportes de supuestos programas del gobierno de Estados Unidos relacionados con fenómenos anómalos no identificados que se remonten hasta 1945, informaron autoridades estadounidenses en un comunicado de prensa.

En los informes, los trabajadores del gobierno de los Estados Unidos pueden proporcionar detalles resumidos no clasificados sobre los programas de los que puedan tener conocimiento junto con datos sobre su afiliación con el gobierno y su información de contacto.

No obstante, la plataforma de informes prohíbe no inviar información que sea potencialmente clasificada o que no sea de divulgación pública. Así como no proporcionar información de segunda mano, ni rumores, sobre programas o actividades de UAP.

Una vez que se revise la información enviada en los reportes, los funcionarios de AARO podráN contactar al responsable para obtener más detalles.

“Queremos saber de usted. La información que usted envíe en el formulario estará protegida. Además, cualquier información que proporcione en una entrevista posterior estará protegida según su clasificación”, dijo Sean M. Kirkpatrick, director de AARO.

De acuerdo con AARO, por el momento no se aceptan informes sobre avistamientos o encuentros del público en general, pero espera en el futuro ampliar el alcance de la herramienta para incluir informes de cualquier evento relacionado con la UAP.

El nuevo formulario de presentación de informes marca la segunda fase del mecanismo seguro de presentación de informes de AARO, pero destacó no reemplaza la guía anterior sobre informes operativos actuales de UAP.

Departamento de Defensa de los EU aclara que no tiene pruebas de “ovnis”

Kirkpatrick dijo que, si bien AARO tiene como objetivo recopilar información sobre cualquier programa potencial relacionado con los UAP, actualmente la Oficina no tiene evidencia de que tales programas hayan existido alguna vez.

“Tenemos el requisito por ley de traer a aquellos denunciantes u otros entrevistados que piensen que sí existe, y pueden tener información relacionada con eso. No tenemos ninguna de esas pruebas en este momento”, agregó.