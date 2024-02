La falla Plateros-Mixcoac ha provocado microsismos. Foto: Cuartoscuro

Recientemente, en la Ciudad de México se han presentado varios microsismos que tienen como punto de origen la falla de Plateros-Mixcoac, la cual afecta a las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez. Ante el descubrimiento de esta falla, surge la duda de si podría presentarse un temblor de magnitud considerable con epicentro en la capital del país.

¿La falla de Plateros-Mixcoac podría generar un sismo de gran magnitud en la CDMX?

De acuerdo con información publicada por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), existen pocas probabilidades de que la falla de Plateros-Mixcoac genere un sismo de magnitud superior a 5.0.

Esto se debe a que las placas que se encuentran debajo de la CDMX no son de un tamaño grande, como la placa de Cocos, por lo que la energía que liberan al momento de chocar no es tan grande, por lo tanto, el movimiento que generan no es de una magnitud grave.

Expertos señalan que la placa detectada en Mixcoac tiene una profundidad de 1.4 kilómetros. Por lo general, los microsismos que se originan son de una magnitud inferior a 4.

¿Además de la falla Plateros-Mixcoac, hay otras en la CDMX?

Además de la falla de Plateros-Mixcoac, en la Ciudad de México se han detectado otras fallas en las siguientes zonas:

Copilco

Mixiuhca

Santa Catarina

San Lorenzo Tezonco

Ante la presencia de microsismos, los expertos recomiendan a la población que vive cerca de estas zonas, que revisen constantemente la infraestructura de sus viviendas.

