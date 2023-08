Reportan fallas e intermitencias en X, antes Twitter, este lunes 28 de agosto

Usuarios reportan fallas en X, antes Twitter; ¿qué le pasó? – Foto: Shutterstock

Usuarios de la plataforma X, antes conocida como Twitter, reportaron intermitencias en el funcionamiento de la red social durante la tarde de este lunes 28 de agosto. Los internautas reprocharon problemas en la carga de la página, particularmente en computadoras y dispositivos de Android.

¿Qué le pasó a X, antes llamada Twitter?

Aproximadamente a las 17:00 horas de este lunes 28 de agosto, el 54% de los usuarios identificaron problemas en la carga de X. El 23% también se quejó por una actualización lenta del feed, según la plataforma especializada DownDetector.

Las personas que pudieron usar X, antes Twitter, con normalidad, destacaron que la red social estaba “desvivida” al usarla en PC y en dispositivos Android, mientras que en celulares de Apple, no había mayor problema.

Por quienes reportan fallas en 𝕏/Twitter. pic.twitter.com/jNz9rQsS6i — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 28, 2023

El punto máximo de reportes fue a las 17:23 horas cuando 542 personas presentaron su respectivo informe. Según los inconformes, las fallas e intermitencias solo duraron unos minutos, por lo que la empresa no se manifestó al respecto.

Los usuarios reaccionan a las fallas de la red social

Los problemas en X no duraron mucho y no afectaron a un número significativo de usuarios; sin embargo, múltiples internautas reconocieron que su red social favorita no estaba funcionando debidamente.

“Ya lo sabía, mi Twitter andaba fallando, no estaba loca” y “Ya decía yo que algo andaba mal” fueron algunos de los comentarios al respecto de las fallas en la plataforma.

Elon Musk no ha dejado de presentar problemas con respecto a X desde que adquirió la compañía. Sin embargo, las fallas de este lunes no llegaron a la magnitud de las WhatsApp. La aplicación de mensajería instantánea se cayó el pasado 19 de julio por varios minutos, imposibilitando a las personas enviar mensajes.