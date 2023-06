Fanáticos se entusiasman por la llegada de Final Fantasy XVI

En Asía fanáticos hacen filas para comprar Final Fantasy XVI. FOTO: AFP

Llegó uno de los momentos más esperados para videojugadores de PlayStation con el último episodio de la serie “Final Fantasy XVI”, un juego esperado por la calidad en sus gráficos de nueva generación y una trama seguida durante años.

“Final Fantasy XVI”, la última entrega de una de las franquicias de videojuegos más conocidas del mundo, con más de 173 millones de copias vendidas en total, según su editor, la empresa Square Enix, está disponible solo en la consola de Sony.

Gráficos de última generación

Uno de los videojuegos AAA más esperados del año y que se cree competirá por el GOTY 2023 con The Legend of Zelda™: Tears of the Kingdom, por fin llega a las manos de los seguidores de la saga luego de mucho tiempo de especulación, con una trama más que llamativa, bien creada para el mundo de los gamers.

Cambiando el estilo del RPG de los clásicos “Final Fantasy” a un hack and slash, la mecánica busca llegar a más jugadores del mundo que no solo quedarían atrapados por las gráficas, sino también por el sonido y el vertiginoso modo de juego hecho especialmente para correrse en PlayStation 5.

El productor Naoki Yoshida ha logrado mezclar un mundo de fantasía al estilo del medioevo que nos puede recordar a las grandes producciones de HBO con giros inesperados en la trama y cinemáticas que bien podrían dar para una película.

Ryota Suzuki, quien fue el responsable de crear el sistema de combate de Devil May Cry, fue el indicado para sacar a relucir que la saga también podría con esta modalidad, aunque para muchos seguidores podría sentirse como un juego distinto a los pasados de la saga.

Fanáticos responden al llamado de Final Fantasy

En Tokio, Japón, Naoto Nishimori, es un seguidor de 37 años, que acudió a comprar un ejemplar antes de ir a trabajar, explica que ha jugado todos los títulos de la serie.

Se alegró cuando supo que el productor Naoki Yoshida, famoso por haber dado nueva vida a Final Fantasy XIV, había sido elegido para producir el nuevo juego, con una atmósfera más oscura y adulta.

Ver más Si viste Game of Thrones y jugaste a la demo de Final Fantasy XVI entonces también viste esto. pic.twitter.com/BMxJK4KRP7 — King Targaryen 🐉 FF XVI (@AragonBastida) June 15, 2023

“Cuando lo vi mis esperanzas aumentaron, he estado esperando con ansia” el nuevo juego, elogiando también sus gráficos de última generación.

Yuan, un estudiante de 21 años que no quiso dar su apellido, dijo que su atmósfera oscura lo hace “particularmente atractivo”.

En Seúl, Corea del Sur, los fans también acudieron a comprar el juego, como Jo Young-min, de 23 años, que espera que sea un éxito porque “la cultura japonesa es muy popular, y también porque Final Fantasy ya tiene una base de fans entusiasta”.

Un legado de años

El juego vio la luz en 1987 y es una institución del RPG japonés, con 16 episodios principales numerados, pero también docenas de otros títulos en varios géneros.

Originalmente, se lanzó en la primera consola de Nintendo, pero sus desarrolladores migraron diez años después a la PlayStation, cuyos soportes en CD ofrecían una mayor capacidad de almacenamiento que los cartuchos de Nintendo, al mismo tiempo que permitían a la franquicia atraer a una nueva audiencia.

Los juegos de Final Fantasy son famosos por su constante renovación, evolucionando a lo largo de las décadas, desde batallas por turnos en 2D hasta los enfrentamientos en tiempo real.

Otani, un funcionario japonés de 36 años, dijo que se había tomado un día libre para poder jugar a Final Fantasy XVI.

“Los gráficos son magníficos, la historia es conmovedora, así que hice cola para comprarlo el día en que se lanzó”, explicó.

Daniel Ahmad, de la firma de analistas Niko Partners, dijo que el lanzamiento de este nuevo episodio, cuya versión previa recibió una recepción positiva, podría ayudar a “impulsar el crecimiento de las ventas de PS5 durante el próximo mes”.

La consola del gigante japonés se lanzó en noviembre de 2020, pero su producción se vio afectada por la escasez de semiconductores y las interrupciones de la cadena de suministro relacionadas con COVID-19.