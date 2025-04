El Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido (NOC, por sus siglas en inglés) realizó un hallazgo impresionante al encontrar, 55 años después, una cámara que se utilizó en 1970 para intentar capturar imágenes del monstruo del Lago Ness.

Durante una misión de prueba en Escocia, un robot submarino, diseñado para navegar por las aguas, encontró accidentalmente el artefacto.

“Es notable que la carcasa haya mantenido la cámara seca durante los últimos 55 años”, aseguró Adrian Shine, quien lleva años buscando a Nessie.

Según The New York Post, la cámara, descubierta a unos 180 metros de profundidad, la colocó en 1970 el profesor Roy Mackal, de la Universidad de Chicago.

A pesar del tiempo, el dispositivo no presenta daños mayores y se encuentra en buen estado, por lo cual se pudo revelar la película.

"We’re happy that this piece of Nessie hunting history can be shared and perhaps at least the mystery of who left it in the loch can be solved." 👀



