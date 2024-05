Satélites capturaron el humo de los incendios forestales en México y Canadá: impactantes fotos

¡Así se vio el humo por los incendios forestales en México! | Foto: NASA

Cientos de incendios forestales ardieron en Canadá y México durante la semana pasada, según retoma el portal Space.com. Nuevas imágenes satelitales publicadas por la NASA muestran cómo salió el humo de estos fenómenos al norte y sur de Estados Unidos.

¡Así se ven los incendios en México desde el espacio!

El pasado 15 de mayo, se detectaron cielos brumosos en la Península de Yucatán debido a una feroz temporada de incendios que envió humo hacia el norte sobre el Golfo de México, según detalló la NASA un día después.

Según informes de prensa, más de 200 incendios ardían en México y Centroamérica el 15 de mayo.

El espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS) del satélite Aqua de la NASA adquirió una imagen en color real del humo de los incendios de México que cubrieron aproximadamente dos tercios del Golfo de México.

Imagen: MODIS NASA

“En algunos lugares, el humo es tan espeso que oscurece el agua azul que hay debajo”, señaló la NASA. El estado de Florida se veía escondido bajo un banco de nubes en el noreste.

La zona brillante a lo largo del oeste del Golfo es un fenómeno óptico llamado “sunglint”, que ocurre cuando la luz del sol se refleja en la superficie del agua en el mismo ángulo en que la ve un sensor satelital.

El resultado es un reflejo similar a un espejo que aparece como áreas largas y brillantes en los datos MODIS.

Impactante imagen satelital de los incendios en Canadá

El satélite Terra de la NASA también tomó imágenes del humo de múltiples incendios que ocurrieron el 12 de mayo en Columbia Británica y Alberta, en Canadá.

Imagen: MODIS NASA

Se pueden ver volutas de humo arremolinándose por América del Norte en la imagen tomada utilizando el instrumento MODIS a bordo del satélite.

La imagen es un mosaico elaborado a partir de vistas tomadas durante tres pases separados del satélite sobre las regiones, dijo la NASA en un comunicado.

Cabe destacar que la foto satelital también muestra los tenues efectos del humo en la frontera de Estados Unidos y México, país que sigue siendo azotado por los incendios forestales.

¿Cómo fueron los incendios en México y Canadá?

En Columbia Británica, los incendios forestales intensos no se generalizan hasta finales del verano, por lo que dichos incendios provocaron una ola de preocupación por otra temporada de incendios forestales mortales, según Space.com.

Es pertinente mencionar que la temporada de incendios forestales del año pasado fue la peor registrada en el país, cuando se quemaron más de 45 millones de acres en todo el país.

Se esperan condiciones de sequía menos intensas en comparación con el año pasado, lo cual hará que la temporada de incendios forestales de este año sea menos extrema, según un artículo de The New New York Times.

Por otro lado, se produjeron más de 200 incendios en todo México, algunos de los cuales fueron intencionales y controlados para limpiar pastos y renovar tierras de cultivo, entre otros fines agrícolas, según el comunicado de la NASA.

Los incendios coinciden con el pico de la temporada anual de incendios, que suele comenzar a mediados de marzo y dura 14 semanas.