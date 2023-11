No binario: ¿en qué consiste esta identidad de género?

Dentro de las identidades no binarias | Foto: Internet.

El 13 de noviembre se informó del fallecimiento del magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo primer magistrade electoral no binario en América Latina en 2022, por eso e explicamos en consiste esta identidad de género también como género de no binaridad o género de no binariedad.

¿Qué es el género no binario o binarie?

El género no binario es un tipo de identidad de género, tal como el género femenino o masculino, sin embargo, las personas que se definen dentro de esta identidad son aquellas que no se identifican ni como hombres, ni como mujeres.

“Las personas no binarias no se identifican con el género que les impusieron al nacer, pero tampoco transicionan hacia uno de los dos géneros, puesto que no se identifican con ninguno de ellos; es decir, ni como varones ni como mujeres”, señala Lucía Ciccia, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM.

De acuerdo con la experta, la expresión de las personas no binarias es multimodal y no se alinea con el estereotipo femenino ni con el estereotipo masculino.

Binario significa que está compuesto de dos elementos, mientras que no binario hace referencia a no componerse de los dos elementos establecidos.

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) señala que el término “no binario” describe a una persona cuya identidad de género no encaja con la estructura tradicional de dos categorías; algunas personas no binarias se identifican con una posición de género distinta de hombre o mujer, independientemente de cuál es su configuración física de nacimiento.

Muchas personas de género no binario no se sienten incluidas con los pronombres como él y ella, nosotros, nosotras o con sustantivos como todos, todas, otros y otras, o con las terminaciones de las palabras que indican si son de género femenino o masculino como a y o, como sucede en el sustantivo niño o niña.

Ante esta falta de inclusión se desarrolló ha desarrollado un lenguaje más incluyente, donde se usa el pronombre “elle” y su plural “elles” y donde la letra “e” denota un género neutro o no binario, como el cargo de magistrade que desempeñó Ociale Baena.

Especialistas de la Instituto Tecnológico de Monterrey aseguran que dentro de las identidades no binarias están las personas transgénero, transexuales, género fluido, agénero, género neutro, entre otros.

¿Qué es la identidad de género?

La identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva; se relaciona con cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo lo llevamos al ámbito público, es decir, con el resto de las personas. Se trata de la forma individual e interna de vivir el género, la cual podría o no corresponder con el sexo con el que nacimos.

Existe una diversidad de identidades de género, aunque habitualmente se considera un espectro con dos extremos: la identidad atribuida a las mujeres y la relacionada con los hombres. Sin embargo, debemos recordar que la identidad de género de una persona es independiente de la orientación sexual e incluye las formas en las que una persona se autodenomina y presenta frente a las demás.