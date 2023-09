Google a juicio: 6 claves detrás de la demanda de EU contra el buscador

Google enfrenta varias acusaciones por parte del gobierno de EU. Foto: Reuters

El gobierno de Estados Unidos llevará a Google este martes a juicio en Washington D. C. El buscador es acusado de abusar de su posición dominante en el mercado de motores de búsqueda para mantener su poder de monopolio.

Estas son las claves del litigio más importante al que se enfrenta el gigante de internet.

1. ¿En qué se sustenta la demanda del gobierno de EU contra Google?

Según el Departamento de Justicia estadounidense, la compañía tecnológica cimentó su posición dominante en la red con contratos que firmó con fabricantes de dispositivos (Samsung y Apple), operadores de telefonía móvil (T-Mobile o AT&T) y otras compañías (Firefox) para que estas instalen su motor de búsqueda de forma predeterminada.

La demanda del gobierno, presentada en 2020 ante un tribunal federal, alega que Google pretendía que estos acuerdos fueran “excluyentes”. También lo acusa de negar a sus rivales el acceso a las consultas de búsqueda y permitir afianzar su dominio del mercado.

Google, cuyo nombre se volvió incluso un verbo para describir la acción de buscar en Internet, controla el 90% de este mercado en Estados Unidos y en todo el mundo gracias a las búsquedas en teléfonos inteligentes, especialmente en los iPhone (Apple) y aquellos que funcionan con el sistema operativo Android.

2. ¿Qué dice Google en su defensa?

Google mantiene que no infringió la legislación antimonopolio, según una presentación judicial de enero. En el documento, el gigante del internet destacó que sus acuerdos sobre navegadores eran “competencia legítima” y no “exclusión ilícita”.

Los acuerdos no impedían a sus rivales desarrollar sus propios motores de búsqueda ni impedían a empresas como Apple y Mozilla promoverlos, argumentó Google.

Y afirmó que los fabricantes de teléfonos y navegadores web establecieron la búsqueda de Google como predeterminada porque querían ofrecer la experiencia de “mayor calidad” a sus clientes.

Google también destacó que los usuarios pueden cambiar fácilmente si quieren utilizar otro motor de búsqueda.

“La gente no utiliza Google porque no tenga otra opción, sino porque quiere. Es fácil cambiar el motor de búsqueda predeterminado, ya no estamos en la era de los módems y los CD-ROM”. Kent Walker, director jurídico de Alphabet, la empresa matriz de Google

3. ¿Qué dice la ley?

Por lo general, no es ilegal que una empresa llegue a un acuerdo con un cliente que excluya a otros. De hecho, este tipo de acuerdos exclusivos son habituales y no suscitan mucho escrutinio normativo cuando una empresa que carece de poder de mercado no puede afectar significativamente a la competencia.

Pero los acuerdos exclusivos pueden infringir la legislación antimonopolio si una empresa es tan grande o poderosa que impide a sus rivales entrar en el mercado y no puede demostrar que sus restricciones a la competencia en el sector se ven compensadas por un efecto positivo para los consumidores.

4. ¿Qué pasaría si Google pierde la demanda?

Google se juega mucho en este proceso. Si el juez Amit Mehta falla a favor del gobierno estadounidense, el grupo podría verse obligado a dividir sus actividades o a cambiar su modo de funcionamiento.

Cabe destacar que EU, no buscan una sanción económica, sino una orden judicial que prohíba a Google continuar con las supuestas prácticas anticompetitivas.

5. La demanda antimonopolio más grande presentada contra un gigante tecnológico

La querella contra Google, se trata de la demanda antimonopolio más grande presentada contra un gigante tecnológico desde que el Departamento de Justicia se enfrentó a Microsoft hace más de 20 años por el dominio del sistema operativo Windows.

Lanzada en 1998, la demanda del Gobierno de Estados Unidos contra Microsoft terminó con un acuerdo en 2001, después de que un tribunal de apelaciones anulara una decisión que ordenaba dividir la empresa.

Google era entonces “el favorito de Silicon Valley como una startup pujante que proponía una forma innovadora de hacer las búsquedas en la naciente Internet”, dijo el departamento en su querella: “Ese Google desapareció hace mucho tiempo”.

“La tecnología ha progresado mucho en 20 años, así que el resultado de este caso tendrá una gran repercusión en el funcionamiento de las plataformas tecnológicas en el futuro”, dijo John Lopatka, profesor de derecho en la Facultad de Derecho de Penn State.

6. ¿ Quién preside el caso?

El juez de distrito de Estados Unidos Amit Mehta fue nombrado juez en 2014 por el entonces presidente Barack Obama tras una carrera como abogado privado en Washington.

Ha supervisado varios litigios antimonopolio importantes. En 2015, Mehta bloqueó la fusión de 3.500 millones de dólares de Sysco Corp con U.S. Foods.

Mehta presidió recientemente el juicio de Peter Navarro, el exasesor de Donald Trump que fue condenado el 7 de septiembre por desacato al Congreso.