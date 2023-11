Así funciona el buscador SGE: ¿cómo activar respuestas de inteligencia artificial con Google en México?

Google SGE (Search Generative Experience) es una nueva experiencia con inteligencia artificial generativa para hacer búsquedas rápidamente. En Unotv.com te decimos cómo ser uno de los primeros en probar esta herramienta y cómo va a funcionar en cuanto esté completamente disponible.

El buscador de Google SGE es uno de los experimentos de Search Labs, un nuevo sistema de registro para probar productos o ideas en desarrollo por parte de la empresa. “Presentará formas nuevas, divertidas y creativas de interactuar con la búsqueda y explorar información“, dice la empresa en un comunicado.

Desde el miércoles 8 de noviembre, es posible probar en México la herramienta de Google SGE, una inteligencia artificial generativa que mejora las búsqueda para encontrar lo que el usuario buscas de forma más rápida y sencilla.

Gracias a esta herramienta, las personas podrán consultar resúmenes creados con IA para conocer rápidamente los temas y hacer un seguimiento fácilmente. “Deja que la inteligencia artificial se encargue del trabajo pesado”, dice Google.

Google SGE ya está disponible para el uso de prueba en 120 países, incluyendo México y naciones de Latinoamérica, según se informó en la conferencia de Google for México. Así es como se puede comenzar a usar:

En cuanto el usuario comience con la prueba, el buscador aclara lo siguiente: “La IA generativa es experimental. La calidad de la información puede variar”. Inmediatamente después, ofrece un ejemplo en la barra de búsqueda, como:

Abajo de la aclaración de Google, aparece un botón de “Escuchar” que reproducirá una voz de inteligencia artificial, la cual desarrollará la respuesta a la pregunta que también aparecerá por escrito.

Asimismo, presionando la flecha hacia abajo en cada apartado, permitirá ver las fuentes de la información, las cuales también aparecerán en la parte derecha de la pantalla.

Asimismo, esta herramienta ofrecerá múltiples opciones para continuar con la experiencia. De esta forma, permitirá seguir explorando o hacer preguntas similares. Éstas son todas las opciones que aparecen:

La versión de prueba de Google SGE terminará en mayo de 2024, cuando se estima que esté implementada la versión definitiva en el buscador global y aparecerá automáticamente en caso de haber hecho la prueba.

Para desarrollar y mejorar las experiencias de inteligencia artificial generativa en la Búsqueda y las tecnologías de aprendizaje automático, Google usa las interacciones de los usuarios con esas experiencias, según dice un comunicado.

“Esto puede incluir interacciones como lo que buscan y las opiniones que indican (por ejemplo, Me gusta o No me gusta). La revisión humana es una de las muchas formas que tiene Google de evaluar y mejorar la calidad de sus resultados y productos de forma responsable”.

Google