‘Hablar con fotos’: la nueva tendencia en WhatsApp que preocupa a los padres de familia

¿Hablar con fotos en WhatsApp? Es en serio, sí pasa | Foto: Pexels – UnoTV

Una nueva tendencia en WhatsApp consiste en hablar con fotos, de acuerdo con una usuaria de TikTok que compartió la experiencia de su cuñada. De esta forma, los usuarios ya no mandan mensajes escritos, sino que usan una imagen de una sola vista para comunicarse sin que otras personas vean sus interacciones.

¿En qué consiste hablar con fotos desde WhatsApp?

Algunos jóvenes ya dejaron de escribir sus conversaciones de WhatsApp desde la barra de texto, sino que toman una foto, escriben el mensaje encima de ella y la configuran para ver una sola vez.

El destinatario responde de la misma, con una foto aleatoria tomada desde la aplicación, según la tiktoker colombiana Megumi Hasebe, quien compartió el testimonio de su joven cuñada el pasado 4 de mayo.

“Es como involuntario, a veces mandas una foto y ya te quedas hablando por fotos”, explicó la menor, quien también ejemplificó esta nueva práctica a través de WhatsApp.

De esta manera, el remitente lee el mensaje una sola vez y responde del mismo modo, provocando que nadie más pueda leer lo que las personas tienen que decir.

Usuarios advierten por esta nueva práctica

El video de Megumi Hasebe acumula 3.2 millones de vistas y 234 mil likes, provocando también que los usuarios mostraran su preocupación y desconfianza por esta nueva supuesta tendencia.

“Los padres de esos niños nunca sabrán si algo les paso y el porqué“, comentó un internauta, haciendo alusión a que los tutores responsables de los jóvenes usuarios no podrán monitorear sus conversaciones en caso de ser necesario.

Asimismo, el tiktoker identificado como Wamme aseguró que hablar con fotos puede fomentar la práctica delictiva del grooming.

El grooming es el hostigamiento sexual por parte de adultos que, con una identidad falsa, contactan a menores en las plataformas digitales, alerta María Santos Becerril Pérez, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM.

“No sabes si están mandando fotografias con datos importantes”, argumentó el mismo usuario, quien también alertó por la posibilidad de que los menores sufran “bullying“, ya que de esta forma, no habrá evidencia del hostigamiento.

Otras opiniones sobre hablar con fotos en WhatsApp

Además de los supuestos peligros que hablar con fotos puede conllevar para los jóvenes usuarios, otras personas expresaron su inconformidad con esta práctica: “Qué pereza, es más trabajo“, expresó Gisellebelt.

“Ya no quieren dejar evidencia de los chats“, “es para que no quede evidencia de lo que hablan” y “mi amiga me manda mensaje por foto cuando no quiere que su novio sepa algo, o cuando es algo muy privado”, escribieron los usuarios.

Finalmente, varios usuarios se cuestionaron: “¿Cómo le hacen para recordar toda la conversación si solo la ven una vez?”.

Cabe destacar que las fotos y videos para ver “una sola vez” se implementaron en WhatsApp en noviembre de 2023, una función que no permite capturas de pantalla en caso de tener información sensible.