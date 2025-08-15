¡Hallazgo prehistórico! Inundaciones en Texas sacan a la luz huellas de dinosaurios de más de 100 millones de años

GENERANDO AUDIO...

Ilustrativa.

Las devastadoras inundaciones que azotaron Texas a principios de julio, dejaron al descubierto un tesoro prehistórico en el condado de Travis: 15 grandes huellas de dinosaurio de tres garras, así lo dio a conocer el sitio de noticias CNN.

De acuerdo con la publicación, el hallazgo fue hecho por un voluntario que ayudaba a los residentes a limpiar escombros después del desastre natural.

Las 15 grandes huellas de dinosaurio de tres garras que fueron localizadas se encuentran esparcidas en un patrón entrecruzado a lo largo de la zona de Sandy Creek, y pertenecen dinosaurios carnívoros similares al Acrocanthosaurus, dijo Matthew Brown, paleontólogo del Museo de Historia de la Tierra de la Escuela Jackson en la Universidad de Texas en Austin, a CNN.

“Las huellas que sin duda son de dinosaurios fueron dejadas por dinosaurios carnívoros similares al Acrocanthosaurus, un carnívoro bípedo de unos 11 metros de largo”. Matthew Brown, paleontólogo

Brown aseguró que las huellas de dinosaurio que quedaron al descubierto tras las inundaciones en Texas tienen aproximadamente entre 110 y 115 millones de años de antigüedad y miden alrededor de 45 y 50 centímetros.

“Las vías fluviales como Sandy Creek cortan la piedra caliza de la Formación Glen Rose, que es la capa de roca que contiene las huellas y que tiene alrededor de 110 millones de años. Así es como sabemos cuántos años tienen las huellas de dinosaurio, porque están preservadas en capas de roca con esa antigüedad”. explicó Brown.

Más huellas de dinosaurio por descubrir

El paleontólogo dijo a CNN que, tras visitar el lugar donde están las huellas, ha sabido de otros sitios recientemente descubiertos que también podrían tener huellas de dinosaurios.

“También hemos estado hablando con la empresa de monitoreo ambiental sobre lugares sensibles identificados por el estado y a qué deben prestar atención (…) básicamente, para asegurarse de no pasar maquinaria pesada sobre las huellas”, para evitar daños, dijo.