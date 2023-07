¿Hasta 100 jugadores en una consola? Everybody 1-2 Switch! lo hace posible, te vas a poner en forma

Everybody 1-2 Switch! un videojuego para competir; te decimos cómo es.

Everybody 1-2 Switch! es un videojuego que permite conectar a hasta 100 jugadores en una sola consola, además te pondrá en forma con todas las actividades físicas que te muestra.

Los videojuegos suelen revolucionar continuamente para ofrecer mejores experiencias al público, algunos de ellos echan mano de la gran mayoría de tecnologías con las que cuentan las consolas, el caso de Everybody 1-2 Switch! es uno de ellos, sin embargo, no deja de ser un tanto extraño.

El antecedente y los que amarán este juego

Para los que llegaron a jugar 1-2 Switch, videojuego que fue lanzado en marzo de 2017, estarán familiarizados con algunas mecánicas de este juego, debido a que Nintendo buscó sacarle jugo a los sensores que tiene en sus Joy-Con con los 28 minijuegos diferentes en esta entrega en el modo “Quiz Party”.

La vibración HD, los sensores infrarrojos y los videos cortos en pantalla, hicieron que los juegos competitivos en familia o con amigos se volvieran animados de una forma un tanto novedosa.

¿Hasta 100 en una sola consola?

Para este 2023, la entrega decidió cambiar y hacer que hasta 100 jugadores se puedan unir a la fiesta con una consola y la ayuda de sus teléfonos u optar por competir con ocho jugadores que tengan sus respectivos mandos.

Hay que destacar que este videojuego cuenta con modalidades que pueden jugarse con la ayuda de los teléfonos móviles, ya sean Android o iOS, aunque cuenta con una cantidad limitada de juegos que se pueden usar bajo esta modalidad.

La premisa siempre es que participen en grupos que compiten en pantalla, y algunos entretenidos con para los teléfonos, como la búsqueda de colores.

FOTO: Captura | Nintendo

De manera básica te podemos explicar que con la cámara de tu celular deberás buscar el color que te aparece en pantalla y ganará el que se acerque más con una fotografía a la tonalidad solicitada.

Es interesante que puedas explorar tu entorno con tu smartphone para ganar, sin embargo, no todos los juegos son tan llamativos, pues existe un minijuego que consiste en preguntas que serán respondidas desde los celulares o un bingo, que realmente es lo que dice ser solamente.

Hay que destacar con las variaciones y las variables que ofrece el juego, hay mucho jugo que se le puede sacar a esta entrega.

¿El uso de Joy-Con para bajar de peso?

Bueno, realmente no es que exista una modalidad para bajar de peso, pero sí hay que considerar que es un juego en el que te vas a mover sí o sí.

Si no haces ejercicio, te aseguramos que con Everybody 1-2 Switch! lo vas a hacer, así que igual y no es apto para los que no quieren levantarse del sillón o su silla gamer.

Es obvio que para varios de los minijuegos es necesario que tengas un buen espacio y realices las actividades que se te piden y sí, muchas de ellas te harán sudar.

FOTO: Captura | Nintendo

Consideramos que la experiencia mejora con el uso de los controles, además de que existe más estabilidad en la conexión, aunque no podemos negar que es una buena idea el querer conectar hasta 100 teléfonos con un QR en la consola.

Para poder desbloquear todas las modalidades no hay más que jugar y girar la ruleta frente a un ser con cabeza de caballo que te irá dirigiendo en la híbrida de Nintendo.

Debes tener en cuenta que para encontrar la diversión será necesario que al menos cuatro personas participen o podría hacerse tediosa la experiencia.

Minijuegos en Everybody 1-2 Switch!

Si bien no te vamos a hacer spoiler de lo que te vas a encontrar en Everybody 1-2 Switch!, te podemos compartir algunos de los minijuegos con los que te encontrarás.

Nos empezaremos a mover si la ruleta te pide saltar al ritmo de la cuerda, si te pide que compitan con tus caderas poderosas y un disfraz de conejo, también podrás defenderte como un ninja ante las estrellas que te lancen o harán brazo inflando globos, aunque con el cuidado necesario para no reventarlo y ser lo más exacto posible.

Podrás cocinar un filete o un postre, agarrar ritmo a la llegada de unos alienígenas, probar el movimiento al estilo del escondite inglés o hacer glúteo con una serie de sentadillas.

La prueba de este Party Pack te podrá dejar con muchas risas y diversión o adolorido por hacer tanto ejercicio, aunque podrás medir cuanto tiempo quieres jugar, dándote la opción de estar ante la pantalla hasta una hora completa.

Si decides conseguirlo, recuerda hablarle a tu familia o amigos y prepárate una buena botana para poder disfrutar de la experiencia que está centrada a compartir y convivir.