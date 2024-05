Huawei XMAGE 2024: la exposición en CDMX que muestra 300 fotos tomadas con el celular

Huawei XMAGE 2024, la exposición con fotos de celular – Foto: Huawei

“Un mundo conmovedor: 12 años de fotografía de Huawei” es el título de la Huawei XMAGE 2024, una exposición anual en donde se exhiben las mejores imágenes tomadas durante los últimos 12 años con la cámara de celulares inteligentes. Este año, 300 fotos son exhibidas en la Ciudad de México.

La Huawei XMAGE 2024 se encuentra en la Casa Castelar, ubicada en Emilio Castelar 131, en Polanco, y estará abierta al público del 30 de mayo al 2 de junio.

¿Qué es la competencia de Huawei XMAGE?

Huawei XMAGE también es una competencia anual que premia “a la excelencia fotográfica de teléfonos inteligentes”, cuya recepción de trabajos para la edición 2024 comenzó el 8 de mayo y cerrará el 15 de septiembre.

Las inscripciones cerrarán el 15 de septiembre de 2024 a las 10:00 horas (tiempo del Centro de México)

El objetivo de esta competencia, con ocho años de existencia, es inspirar a los consumidores de la empresa a mostrar su creatividad e imaginación mostrando sus fotografías con resonancia emocional y cultural, según un comunicado.

¿Cuál es el concepto y temas de la edición 2024 de la expo?

El tema de la exposición de este año es “Un mundo conmovedor“, mostrando aproximadamente 300 fotografías tomadas con celulares Huawei seleccionadas entre millones de propuestas.

“Estas imágenes muestran momentos de calidez, tranquilidad y brillo de todos los rincones del mundo, así como una genuina conexión con la gente”. Huawei

Este año, la exposición de la compañía china de telefonía explora ocho temas diferentes:

Los secretos de la madre naturaleza Paisajes y espacios Un diálogo con los animales La historia de la vida Tú y yo La alegría del deporte El poder de los momentos El mundo de la juventud

Por su parte, los premios XMAGE incluyen premios como “Best of Pura Series“, de fotos tomadas con la serie Pura de Huawei, y “Best of Mate Series“, a lo mejor de la serie Mate.

El propósito es encender la imaginación, la creatividad y la apreciación de los consumidores con experiencias

y tecnología de imágenes que muestran su impacto más allá de lo capturado.

Huawei XMAGE 2024 condensa imágenes de 12 años

La exposición Huawei XMAGE 2024 presenta obras de la serie de celulares Huawei de los últimos 12 años, época en que la marca ha desarrollado nuevas tecnologías de fotografía.

Antonio Pastrana, fotógrafo de naturaleza, compartió algunas de sus imágenes tomadas alrededor del mundo con un dispositivo móvil de la marca. Según sus palabras, habría sido más difícil tomarlas con una cámara profesional.

Con la tecnología de un celular, el fotógrafo logró capturar objetos en movimiento de hasta 300 kilómetros por hora, según se dijo en la presentación de este miércoles en la Ciudad de México.

“Es reconfortante ver a creadores de todo el mundo capturar y transmitir momentos conmovedores con los teléfonos inteligentes. Estas imágenes actúan como puentes que resuenan en las almas, al transmitir calidez y belleza”, remato Chen Xiaobo, curador de la exposición y noveno vicepresidente de la Asociación de Fotógrafos de China.