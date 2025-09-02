GENERANDO AUDIO...

Así puedes seguir la tormenta tropical Laura en tu celular | Foto: Zoom Earth

La depresión tropical Doce-E se intensificó a la tormenta tropical Lorena este martes 2 de septiembre a las 09:15 horas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Su centro se localizó a 385 kilómetros (km) al oeste de Manzanillo, Colima, y a 550 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Aplicaciones como Zoom Earth y Hurricane Tracker permiten seguir la trayectoria de este ciclón en vivo desde un celular o computadora. Por otro lado, sitios web como NASA EOSDIS Worldview y CONAGUA Clima dejan verlo en imágenes satelitales.

¿Cómo seguir la trayectoria de Lorena desde el celular?

Zoom Earth – app disponible en Android y iOS

La tormenta tropical Lorena se puede seguir a través de la app y plataforma de Zoom Earth, en donde el usuario puede acceder a todas las actualizaciones y pronósticos, ya que, permite rastrear la trayectoria de la tormenta tropical en tiempo real, con vectores que muestran su punto actual y la dirección de su trayectoria.

Esta plataforma ofrece el estado de la tormenta tropical en tiempo real con horas, velocidad del viento y presión.

Zoom Earth no sólo ofrece el estado del huracán en tiempo real con horas, velocidad del viento y presión, sino que al hacer clic en el botón de “Últimos avisos e información” se despliegan las noticias al respecto del fenómeno.

Esta herramienta basa su información en el Centro Nacional de Huracanes.

NASA EOSDIS Worldview

La NASA cuenta con EOSDIS Worldview, su propia herramienta de mapas satelitales que se puede consultar desde el celular para seguir fenómenos meteorológicos como la tormenta tropical Lorena.

Al entrar a la capa “Atmospheric Rivers“, esta plataforma ofrece una perspectiva amplia de cómo se comportan los océanos y, en cuanto el fenómeno comienza a ser de consideración, establece una capa para seguirlo directamente.

En el caso de la tormenta tropical Lorena, la plataforma aún cuenta con una capa especial para el ciclón; sin embargo, en cuanto esté disponible, ofrecerá datos, trayectoria y un mapa de calor.

Una ventaja de este servicio de la NASA es que ofrece una opción para crear animaciones sobre cómo ha progresado o involucionado el ciclón desde que comenzó hasta la fecha actual.

En la parte baja de la pantalla se encuentra una línea de tiempo que se puede personalizar con la fecha de inicio y el lapso a cubrir. Sólo resta presionar el ícono de cámara para crear la animación.

Hurricane Tracker (National Hurricane Center Data) – Disponible para iOS

La aplicación Hurricane Tracker permite acceder a los datos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, los cuales también pueden ser consultados desde su sitio web.

A través de estas herramientas es posible conocer el estado actual y la trayectoria de distintos fenómenos meteorológicos como la tormenta tropical Lorena.

Con el fin de preparar a la población, ofrece servicios como mapas en tiempo real desde diferentes perspectivas con las condiciones actuales de los ciclones.

Además, a través de X (Twitter) el National Hurricane Center también ofrece actualizaciones en vivo del fenómeno.

SMN CONAGUA Clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cuenta con tomas satelitales que muestran cómo se comportan las condiciones meteorológicas alrededor de México.

Dicha herramienta captura de manera más directa la magnitud de fenómenos como la tormenta tropical Lorena y se puede consultar así:

Ingresar a www.smn.conagua.gob.mx

a www.smn.conagua.gob.mx Dar clic en “Imágenes de satélite” del menú derecho

del menú derecho Seleccionar la opción de “México”

Elegir el mapa de “Nubes“

La Conagua y el SMS ofrecen una vista animada del tope de nubes y viento de los fenómenos en curso. Así como un informe pormenorizado de su trayectoria, efectos y pronósticos para los días y horas futuros.

Pronósticos por la tormenta tropical Lorena

La tormenta tropical Lorena se formó este martes con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 22 km/h.

Los desprendimientos nubosos del sistema originarán los siguientes fenómenos este martes 2 de septiembre:

Lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit

Lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Jalisco, Colima y Michoacán

Rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Baja California Sur (sur), Jalisco, Colima y Michoacán

Rachas de 40 a 60 km/h en el Golfo de California y Sinaloa

Las precipitaciones mencionadas podrían ser con descargas eléctricas y granizo, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

¡La tormenta tropical Lorena podría evolucionar a huracán!

La tormenta tropical Lorena se podría intensificar a huracán categoría 1 en las próximas 24 a 36 horas, según informó Fabián Vázquez Romaña, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además, señaló que los pronósticos indican que toque tierra las primeras horas del sábado por Los Cabos San Lucas y La Paz en Baja California Sur como categoría 1 o tormenta tropical.

“El ciclón podría estar tocando tierra en la porción central de Baja California Sur y posteriormente seguirá el mar de Cortés e internándose sobre el estado de Sonora”. Fabián Vázquez Romaña, coordinador del SMN

Vázquez Romaña alertó que este sistema estará presente varios días por lo que va ha generar un temporal de lluvias al Noroeste de México que iniciará el miércoles 3 de septiembre.