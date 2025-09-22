GENERANDO AUDIO...

¡Sigue cada paso de la tormenta tropical Narda con estas apps!

La tormenta tropical Narda se formó este domingo 21 de septiembre y, a las 09:00 horas de este lunes, su centro se localizó a 395 kilómetros (km) al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero y a 260 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Debido a su cercanía a México, existen diversas apps y portales web para seguir su trayectoria en vivo.

“Se prevé que en las próximas 24 horas se incremente el viento y oleaje en las costas de Jalisco y Colima“, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿Cómo seguir el paso de la tormenta tropical Narda desde el celular?

Zoom Earth – app disponible en Android y iOS

La tormenta tropical Narda se puede seguir a través de la app y plataforma de Zoom Earth, en donde el usuario puede acceder a todas las actualizaciones y pronósticos.

Esta plataforma, disponible para dispositivos móviles y a través de un portal web, permite rastrear la trayectoria de la tormenta tropical en tiempo real, con vectores que muestran su punto actual y la dirección que está tomando.

Esta plataforma ofrece el estado de la tormenta tropical en tiempo real con horas, velocidad del viento y presión.

Zoom Earth no sólo ofrece el estado del huracán en tiempo real con horas, velocidad del viento y presión, sino que al hacer clic en el botón de “Últimos avisos e información” se despliegan las noticias al respecto del fenómeno.

Esta herramienta basa su información en el Centro Nacional de Huracanes.

NASA EOSDIS Worldview

La NASA cuenta con EOSDIS Worldview, su propia herramienta de mapas satelitales que se puede consultar desde el celular para seguir fenómenos meteorológicos como la tormenta tropical Narda.

Al entrar a la capa “Atmospheric Rivers“, esta plataforma ofrece una perspectiva amplia de cómo se comportan los océanos y, en cuanto el fenómeno comienza a ser de consideración, establece una capa para seguirlo directamente.

En el caso de Narda, la plataforma ya cuenta con una capa especial para el ciclón, ofreciendo datos, trayectoria y un mapa de calor.

Una ventaja de este servicio de la NASA es que ofrece una opción para crear animaciones sobre cómo ha progresado o involucionado el ciclón desde que comenzó hasta la fecha actual.

En la parte baja de la pantalla se encuentra una línea de tiempo que se puede personalizar con la fecha de inicio y el lapso a cubrir. Sólo resta presionar el ícono de cámara para crear la animación.

Hurricane Tracker (National Hurricane Center Data) – Disponible para iOS

La aplicación Hurricane Tracker permite acceder a los datos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, los cuales también pueden ser consultados desde su sitio web.

A través de estas herramientas es posible conocer el estado actual y la trayectoria de distintos fenómenos meteorológicos como la tormenta tropical Narda. Con el fin de preparar a la población, ofrece servicios como:

Gráficos de tormentas y amenazas

Notificaciones climáticas

Además, a través de X (Twitter) el National Hurricane Center también ofrece actualizaciones en vivo del fenómeno.

SMN / CONAGUA Clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cuenta con tomas satelitales que muestran cómo se comportan las condiciones meteorológicas alrededor de México.

Dicha herramienta captura de manera más directa la magnitud de fenómenos como la tormenta tropical Narda y se puede consultar así:

Ingresar a www.smn.conagua.gob.mx

a www.smn.conagua.gob.mx Dar clic en “Imágenes de satélite” del menú derecho

del menú derecho Seleccionar la opción de “México”

Elegir el mapa de “Nubes“

Pronósticos por la tormenta tropical Narda

El SMN de CONAGUA señaló este lunes que la tormenta tropical Narda ocasionará los siguientes fenómenos:

Lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Guerrero (costa y este), Michoacán (oeste), Colima (costa) y Jalisco (suroeste).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros (m) de altura en costas de Michoacán y Guerrero, y de 1.5 a 2.5 m en costas de Colima y Jalisco.

Las precipitaciones mencionadas podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Por esta razón, el Servicio Meteorológico Nacional exhortó a la población a atender los avisos de la Comisión Nacional del Agua, y seguir las recomendaciones de Protección Civil.