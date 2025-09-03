Huracanes como Lorena: ¿cómo afectan a playas, manglares y arrecifes?

GENERANDO AUDIO...

Huracanes como Lorena que, la tarde de ayer martes, se intensificó a la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pueden devastar ecosistemas enteros. Los bosques costeros, manglares y arrecifes de coral son particularmente vulnerables. La pérdida de estos hábitats puede tener efectos en cascada en las especies que dependen de ellos y en las personas.

Romper corales, arrancar manglares, desplazar sedimentos e incluso alterar la calidad del agua son sólo algunos de los efectos que pueden causar las grandes tormentas como los huracanes, indicó el sitio especializado Enviromental Science Journal Kids.

Así dañan los huracanes las playas, manglares y otros ecosistemas costeros

Manglares

En el caso de los manglares, estos son los más afectados por la velocidad del viento, debido a que sus raíces y ramas se encuentran expuestas, por lo que sus ramas pueden resultar dañadas e incluso pueden ser arrancados. y arrancan los árboles.

Playas

De acuerdo con el sitio Ecoscienciamx, las marejadas ciclónicas y las olas grandes pueden causar una erosión significativa de las playas y las costas. Este proceso no sólo destruye hábitats naturales, sino que también puede poner en peligro infraestructuras humanas, como carreteras y edificios.

Corales y arrecifes

Los huracanes causan diferentes niveles de daño a los arrecifes y corales, los cuales van desde daños leves hasta la pérdida total de estos. En el caso de los corales, estos se ven afectados por la abrasión, fractura y desprendimiento de colonias.

No obstante, éste no es el único daño, ya que los corales dañados son más susceptibles a las enfermedades, el blanqueamiento y la depredación, indicó la Red de Resistencia de Arrecifes.

Plantas marinas

En cambio, las plantas de las praderas marinas y marismas salinas son flexibles y pueden doblarse con el viento y las olas. Sin

embargo, son afectados por el movimiento de sedimentos y la marejada ciclónica; lo que puede provocar defoliación, exposición de las partes bajo tierra, desprendimiento, enterramiento, abrasión de arena y mortalidad de organismos causada por una disminución de la salinidad y un aumento de la turbidez del agua, según un artículo publicado en la revista especializada Ciencias Marinas.

Otros cambios en los ecosistemas

Después de un huracán, los ecosistemas pueden cambiar drásticamente. Por ejemplo, los bosques pueden transformarse en áreas de humedales debido al exceso de agua, y las especies invasoras pueden aprovechar la alteración del ambiente para establecerse, indicó Ecoscienciamx.

Además, las inundaciones causadas por las lluvias que genera un huracán pueden arrastrar contaminantes como pesticidas, fertilizantes y desechos industriales hacia ríos, lagos y océanos, afectando la calidad del agua y la vida acuática.

Daños de los huracane al ecosistema también afectan a las personas

Los daños que un huracán como Lorena pueden causar a los ecosistemas costeros, es de suma importancia debido a que los seres humanos dependen de que los ecosistemas se encuentren en óptimas condiciones, pues proporcionan alimento y protegen de tormentas.

Los huracanes pueden causar daños de millones de pesos a la infraestructura pública y la propiedad privada. Sin embargo, se debe considerar que no son los únicos efectos que estos fenómenos meteorológicos pueden causar; pues parte de la existencia humana depende de los los ecosistemas costeros como las playas, manglares y arrecifes, así como de los organismos que ahí habitan.