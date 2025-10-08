¡Increíble! Hallan un huevo de dinosaurio en un excepcional estado de preservación y lo muestran en vivo

GENERANDO AUDIO...

Investigadores argentinos descubrieron un huevo de dinosaurio carnívoro en perfecto estado de conservación y lo anunciaron en vivo en una nueva transmisión en directo de paleontología llamado “Expedición cretácica”.

“Nos encontramos con un nido y nunca habíamos visto un huevo tan bien preservado”, expresaron los paleontólogos del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados del Conicet (Lacev-Conicet) en su transmisión.

“Es de un huevo de dinosaurio carnívoro, muy parecido al Bonapartenykus”. Investigador

El huevo de dinosaurio. Ilustración de un Bonapartenykus: Abel G. Montes.

Según el podcast, el hallazgo se dio de forma casual mientras los investigadores caminaban de regreso y tomaban mate, una especie de té muy popular en Argentina.

“La verdad no se puede creer”, destacaron.

El descubrimiento se llevó a cabo en el marco de la “Expedición Cretácica I”, que comenzó este lunes y se transmitirá hasta este viernes en vivo.

El proyecto se desarrolla a unos 30 kilómetros de General Roca, Río Negro, donde un equipo de 20 investigadores muestra en directo el trabajo de campo, desde la excavación hasta la recuperación de restos.

El huevo podría pertencer a la especie Bonapartenykus ultimus.

No sólo un huevo de dinosaurio

El propósito de la campaña “Expedición Cretácica I-2025” es realizar excavaciones paleontológicas en un yacimiento con una antigüedad estimada de 70.000.000 de años, correspondiente a un período cercano al impacto del meteorito que provocó la extinción de los grandes dinosaurios.

El sitio se encuentra ubicado en la Patagonia, al sur de Argentina.

En esta expedición, los científicos pretenden continuar el trabajo realizado en 2024, cuando descubrieron la garra del Bonapartenykus ultimus.

Apenas en febrero de este año, los expertos arrojaron datos de este dinosaurio que habitó la Patagonia hace más de 70 millones de años.

El Bonapartenykus ultimus era un dinosaurio de pequeño tamaño, con una longitud estimada entre 3 y 3.5 metros. Para seguir en directo los descubrimientos de estos estudiosos se puede seguir el canal Paleocueva Lacev.