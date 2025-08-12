Jóvenes de Chihuahua ganan competencia de robótica en China

GENERANDO AUDIO...

Jóvenes de Chihuahua destacaron con brazos robóticos de alta precisión. Foto: Getty

Un grupo de jóvenes de Chihuahua ganó una competencia de robótica en China llamada World Robot Contest Championships, en su edición 2025. Se trata de tres estudiantes de nivel medio superior, provenientes de las escuelas CECYTECH 20 y CBTis 122, quienes estuvieron acompañados por su coach.

Los estudiantes se coronaron como campeones mundiales en el reto “DOBOT Intelligent Manufacturing Challenge – Moon Landing Challenge”, en la categoría Media Superior, durante el evento que se llevó a cabo en la ciudad de Beijing, del 8 al 12 de agosto.

¿Quiénes son los jóvenes de Chihuahua que ganaron en China?

El equipo estuvo conformado por Karina Jaired Castellanos Hernández, Gabriel Enrique Ojeda Carrillo y Luis Fernando Quintana Ríos, todos bajo la dirección del coach Joel Hiram López Echavarría.

Estos jóvenes destacaron por su habilidad en programación y manejo de brazos robóticos de alta precisión, completando con éxito un reto que simulaba un alunizaje, combinando ingeniería, estrategia y trabajo en equipo.

Durante el certamen, el equipo mexicano también contó con el respaldo del Ing. Walter Ignacio Zamarrón Estrada, Coordinador de Política Digital; el Ing. Sergio Mancinas, Director General del INADET-CENALTEC; y el Ing. Lennin Rubio, también de Política Digital.

La “Olimpiada” de la robótica

La WRCC es considerada por medios internacionales como los “Juegos Olímpicos de la robótica”. Este año reunió a miles de competidores de más de 20 países, quienes se enfrentaron en pruebas diseñadas para impulsar la innovación y el talento juvenil en ciencia y tecnología.

Una trayectoria de victorias

Antes de llegar a Beijing, estos jóvenes de Chihuahua que ganaron la competencia de robótica en China, también lograron el título de Campeones Nacionales en el Campeonato Nacional de Robótica y Habilidades STEM de México y, posteriormente, el campeonato internacional, que les otorgó el pase para representar al país asiático.

Este logro reflejó el trabajo de la Política Digital de Chihuahua y del Consejo STEM, que han impulsado la participación de jóvenes en competencias internacionales, así como el compromiso de la Academia STEM Iberoamérica, que brindó preparación especializada en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Orgullo para México

La victoria en Beijing no solo es motivo de orgullo para Chihuahua, sino para todo México. Este triunfo coloca a CENALTEC, a la Academia STEM Iberoamérica y al Consejo STEM de dicho aestado como referentes en la formación de talento capaz de competir y ganar en los escenarios más exigentes del mundo.