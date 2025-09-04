GENERANDO AUDIO...

Joy Buolamwini estará en México Siglo XXI

Joy Buolamwini, una de las principales referentes mundiales en el debate sobre ética y tecnología, estará en el escenario de México Siglo XXI, un evento en el que los becarios de la Fundación Telmex Telcel interactúan con pensadores, artistas, deportista y personajes influyentes que han marcado una diferencia en el mundo.

La investigadora, escritora y activista visitará el Auditorio Nacional de la Ciudad de México este viernes 5 de septiembre para compartir sus experiencias con la juventud de México y Latinoamérica. Su presencia representa la llegada de una voz crítica y visionaria que invita a reflexionar sobre cómo los algoritmos están moldeando el presente, así como el futuro.

¿Quién es Joy Buolamwini, invitada en México Siglo XXI 2025?

Nacida en 1990 en Edmonton, Canadá, Joy Buolamwini se formó como científica informática y más tarde obtuvo su doctorado en el prestigioso MIT Media Lab.

También cursó estudios en la Universidad de Oxford y en el Georgia Institute of Technology, consolidando un perfil académico de talla internacional.

Su carrera dio un giro cuando comenzó a notar que los sistemas de reconocimiento facial que usaba en sus investigaciones tenían fallos importantes al identificar rostros de mujeres negras, incluyéndose a sí misma.

Esa experiencia la llevó a iniciar el proyecto Gender Shades, con el que demostró que los algoritmos de gigantes tecnológicos como IBM, Microsoft y Amazon tenían tasas de error mucho más altas al reconocer a mujeres de piel oscura en comparación con hombres de piel clara.

La fundadora de la Algorithmic Justice League

A raíz de esos hallazgos, Buolamwini fundó en 2016 la Algorithmic Justice League (AJL), una organización que combina arte, investigación y activismo para visibilizar los sesgos en la IA y exigir el desarrollo de tecnologías más equitativas. Desde ahí, introdujo el concepto de “Coded Gaze”, con el que explica cómo los prejuicios de quienes programan sistemas terminan incrustados en los algoritmos.

Además de sus investigaciones, Joy ha utilizado el arte como herramienta de divulgación, se autodenomina “poet of code” y ha presentado piezas como “AI, Ain’t I a Woman?“, un spoken word donde confronta cómo la IA falla al reconocer a mujeres negras icónicas como Serena Williams u Oprah Winfrey; su mensaje también llegó al cine con el documental Coded Bias, que expone los riesgos de la vigilancia algorítmica.

Impacto global y reconocimientos

El trabajo de Buolamwini no se ha quedado en el laboratorio, ha presentado sus hallazgos ante el Congreso de Estados Unidos, la ONU y foros como el World Economic Forum, influyendo directamente en debates de política pública. De hecho, sus investigaciones han contribuido a que algunas empresas tecnológicas revisen o limiten el uso de herramientas de reconocimiento facial.

Por su trayectoria, ha sido incluida en listas como TIME 100 Next, Forbes 30 Under 30, BBC 100 Women y Fortune’s 50 World’s Greatest Leaders. También ha recibido becas de prestigio como la Rhodes Scholarship y el Fulbright Fellowship.

En 2023 publicó el libro Unmasking AI: My Mission to Protect What Is Human in a World of Machines, donde advierte sobre cómo la discriminación por raza, género, color de piel e incluso discapacidad puede quedar codificada en los sistemas inteligentes si no se regulan de manera adecuada.

¿Qué es México Siglo XXI?

Desde 2002, la Fundación Telmex Telcel lleva a cabo anualmente el evento “México Siglo XXI” en el Auditorio Nacional, en donde se reúnen cerca de 10 mil becarios de diferentes partes del país pertenecientes a universidades públicas y privadas.

Este año, México Siglo XXI se llevará a cabo el viernes 5 de agosto con invitados como el propio Kevin Costner, la extenista Serena Williams y la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, entre otros.

A lo largo de todo un día, los becarios tienen la oportunidad de escuchar conferencias de destacadas personalidades de talla internacional, en los ámbitos político, económico, tecnológico, deportivo y del entretenimiento, quienes interactúan con los jóvenes estudiantes y les comparten su experiencia y conocimientos.