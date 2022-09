“Dinero no tenía, ganas sí”: Katya Echazarreta, la astronauta mexicana buscará apoyar a mexicanos

Katya Echazarreta habló en exclusiva para Unotv.com | Foto: Uno TV.

“Las situaciones existen, los obstáculos existen, falta de dinero existe, pero lo que también existe son las ganas, la determinación, esta necesidad para salir adelante” fue parte de lo que la astronauta mexicana, Katya Echazarreta dijo a Unotv.com sobre cómo ha sido su camino al éxito y la forma en que busca apoyar a que más mexicanos consigan sus sueños.

“Yo no tenía dinero para ir a la universidad, yo no tenía dinero ni para pagar la renta, mi mamá y yo trabajamos juntas, ella limpiaba casas, cuidaban niños, las dos caminábamos perritos y así fue como salimos adelante, eventualmente me dieron becas completas hasta para mi maestría y es gracias a eso que estoy aquí, dinero no tenía, ganas sí”.

Katya, quien el pasado 4 de junio viajó al espacio en la Misión New Shepard NS-21 de Blue Origin, asegura que, aunque ha recibido críticas y comentarios en redes sociales sobre que su éxito se vio favorecido por tener la nacionalidad estadounidense y vivir en dicho país, para ella “era muy importante regresar a mi país y traer esas oportunidades”, ya que dice “esas oportunidades no están aquí”.

“Yo quiero que esas oportunidades existan aquí, yo entiendo que actualmente sería muy difícil para una persona que llegue a hacer algo enorme así, yo lo entiendo y claro que sí me han llegado esos comentarios y esas preguntas de ‘pero tú estudiaste en Estados Unidos y aplicaste en Estados Unidos’”

Es por ello, que dijo, buscará apoyar a los mexicanos a través de una fundación.

“Por eso estoy en México, por eso quiero abrir mi fundación, por eso quiero empezar aquí esa industria, porque yo quiero que los mexicanos tengan esa oportunidad.”.

En el caso de las mujeres mexicanas, la astronauta de 27 años afirma entender “cómo es la vida real para una mujer mexicana queriendo hacer mucho, crecer, queriendo ser una persona tan grande en el mundo, en una sociedad que todavía piensa que las mujeres deberían estar en un sólo lugar”, ya que confesó ella lo ha vivido.

“Yo de hecho a los 18 años estaba a punto de rendirme. Yo ya no quería más, todo el abuso, los comentarios, lo difícil que es la escuela aparte de todo eso y yo llegué un día a mi casa y le dije a mi mamá ‘ya, ya no puedo más, ya no quiero hacer esto’. Pero Katya Echazarreta, nadie conocería ese nombre si ese día hubiera decidido rendirme”.

Y alentó a todas las mujeres mexicanas a seguir adelante:

“Tenemos una vida y tú decides qué es lo que vas a hacer con ella. Para mí lo más importante siempre fue que yo no quiero llegar al final de mi vida y pensar ‘ay, pues es que yo quisiera haber hecho esto o quisiera haber intentado eso”; si es un fracaso, si no sale bien, bueno, no salió bien, pero al menos no estoy a los 90 años imaginándome qué es lo que pudo haber pasado”.

Finalmente, Katya Echazarreta recordó la importancia que tiene para ella ser mexicana: