¿Kirby´s Return to Dream Land le apuesta a los más pequeños o los seguidores adultos?

Kirby´s Return to Dream Land, muestra nuevos minijuegos. FOTO: Nintendo | Captura

El superhéroe rosa, Kirby, regresa para conquistar a chicos y grandes con aventuras épicas dentro de Kirby´s Return to Dream Land con nuevos poderes y minijuegos interesantes para todo seguidor de la franquicia.

Kirby se caracteriza por ser uno de los superhéroes más poderosos de Nintendo y en esta entrega renovada nos muestra como puede absorber nuevas habilidades de la mano de un mago amigo que ya se antoja para tener su entrega en individual.

Te puede interesar: Los videojuegos pueden ayudar al desarrollo de habilidades en los niños

¿Una renovación de una antigua versión?

Kirby´s Return to Dream Land es un videojuego conocido originalmente en Japón como “Hoshi no Kirby Wii” y ¿por qué lleva el “Wii” si está ahora para la híbrida de Nintendo?

Cabe mencionar que este videojuego fue lanzado originalmente para la Wii en octubre de 2011 y desde 2005 había sido anunciado, creando una gran expectativa entre los seguidores del personaje rosa.

La renovación de este juego no es para menos, pues a pesar de estar pensado más para un público de pequeños, los que han seguido a Kirby desde su aparición en la GameBoy en 1992, sabrán que pueden degustar de mecánicas clásicas de juego con dificultades amenas que hacen un deleite el recorrido fácil del juego.

FOTO: Nintendo | Captura

Te puede interesar: ¿Bayonetta 3 explota las bondades del multiverso?

Colores muy vivos en un mundo tan rosa como el mismo Kirby

Las gráficas de Kirby´s Return to Dream Land tienen un gran brillo y colores muy vivos, tal vez una exageración para muchos adultos, pero es realmente un seguimiento que se tiene a la saga, que ha acostumbrado a su público a mostrar gráficas muy fluidas y vividas a través de fases hechas para que los más chicos las puedan disfrutar y no se frustren en el camino, pero muy de la mano de otras entregas clásicas de Kirby.

No hay que dejar atrás que si es la primera entrega que juegas del pequeño rosa, tal vez sea más disfrutable que si eres un viejo jugador.

FOTO: Nintendo | Captura

Un Parque, Un viajero Interdimensional, máscaras y mucho más

El juego está dividido en 8 mundos que tienen diferentes fases cada uno y sus respectivos jefes, un mundo que tendrás que recorrer para recoger las piezas de una nave o barco, del personaje Maglor, un mago que podrás jugar posteriormente para probar las habilidades con las que cuenta, en el “Viajero Interdimensional”, un personaje que, como se mencionó en un principio se antoja para que tenga su entrega aparte debido al buen desarrollo del mismo.

Nuestro personaje esférico con un gran corazón, buscará ayudar a Maglor y se embarcará junto a sus amigos en una nueva aventura para lograr arreglar la nave del visitante exterior.

Cada que vayamos avanzando nos encontraremos con que podremos ir desbloqueando en la nave de nuestro nuevo amigo una serie de minijuegos para ir puliendo nuestras habilidades, tanto con los poderes que puede absorber el buen Kirby como con otros que nos recuerdan a los minijuegos de Mario Party, y si, por si te lo preguntabas, muchas de ellas le sacan jugo a los Joy Cons.

FOTO: Nintendo | Captura

Otra forma de acceder a los minijuegos es a través de Maglolandia Fantasía, un parque de diversiones donde te recibe Maglor para que puedas jugar todos los nuevos minijuegos y así ir desbloqueando mascaras que harán más divertido a tu personaje, unas solo tienen cambios de rostro y otras contienen sonidos auténticos basados en la misma máscara.

Te puede interesar: “The Light in the Darkness”: crean videojuego para entender el Holocausto

La magia dentro del juego

El multijugador no se puede dejar de lado, pues en esta versión 2.5 D, podemos tener el uso de varios personajes en la misma pantalla, para que tus amigos puedan disfrutar contigo de la entrega, aunque la pantalla siempre seguirá al primer mando, lanzando al recorrido principal a cualquier personaje que se quede detrás y bueno, algo que nos hubiera gustado que mantuvieran los otros jugadores, pero solo el primer jugador lo puede hacer, es la absorción de poderes de los enemigos.

Nuestro amigo Maglor sabe que lo estás ayudando, por ello se te da la opción de pedir su refuerzo en el camino para que perder sea más difícil y él te recoja si llegas a tener alguna caída inesperada o te ofrezca una poción de apoyo, algo que puedes desactivar si no quieres que la dificultad disminuya considerablemente.

Aunque se cuenta con la misma historia que en 2011, ahora podemos ver nuevas habilidades en el juego que pueden ser absorbidas por la esfera rosa.

Las nuevas habilidades pueden ser un acierto de este remake, pues, le dan un poco de frescura al juego, como la habilidad meca que te convierte en una especie de robot tipo Mazinger con misiles y disparos muy particulares, aunque no llega al nivel de la entrega Kirby Planet Robobot; la habilidad del poder de arena que hace que el héroe rosa pueda manipularlas o el látigo que hace a Kirby todo un Indiana Jones que puede agarrar las recompensas con el mismo.

FOTO: Nintendo | Captura

Las cinco superhabilidades son de lo más llamativo en Kirby´s Return to Dream Land, pues llena la pantalla de mucho color y animaciones para destruir a los enemigos, con acciones desde poder manejar una bola de energía a tu gusto, un baile mortal con plumas o el envío de dragones de fuego para destruir algunas zonas del escenario.

Te puede interesar: ¡La sorpresa! Compositora de “Assassin’s Creed” se lleva el primer Grammy otorgado a un videojuego

Lo malo

Con diseños tienen un resalte interesante y una música muy al propio estilo antaño, pero Kirby no nos muestra novedades reales, sigue siendo parte de lo mismo y no hay muchos desafíos que te puedas encontrar en el camino, a pesar de que puedas subir la dificultad, no habrá mucho que decir si buscas algo nuevo, será solo el cambio de unos números a una fórmula vieja, pero exitosa a la que se le sigue sacando jugo, como las telenovelas que retoman una y otra vez para mostrarse como nuevas en televisión.

Tal vez la belleza de Kirby´s Return to Dream Land radica en que los más chicos pueden disfrutar en gran medida el juego y no solo está basado para los que han seguido la saga a lo largo de tres décadas, aunque no podemos dejar atrás que la empresa de la gran “N” siempre ha dado mimo a uno de sus principales personajes que la ha roto en ventas. Aquí podrás ver un poco de lo que va el juego, pero recuerda que siempre la última decisión la tendrás tú.

Te puede interesar: Muere Annie Wersching, actriz del videojuego “The Last of Us”, a los 45 años; ¿quién era?