GENERANDO AUDIO...

Premio Nobel de Química. Foto: Reuters

El japonés Susumu Kitagawa, el jordano-estadounidense Omar M. Yaghi y Richard Robson, nacido en Reino Unido, ganaron este miércoles el premio Nobel de Química por el desarrollo de las llamadas estructuras metal-orgánicas, que tienen numerosas aplicaciones prácticas.

“Estas construcciones, denominadas estructuras metal-orgánicas, pueden utilizarse para recuperar agua del aire en el desierto, capturar dióxido de carbono, almacenar gases tóxicos o catalizar reacciones químicas”, detalló el jurado en un comunicado.

Los nombres de Yaghi y Kitagawa estaban desde hace años en las quinielas para el galardón de Química, el tercero de la semana de los Nobel.

“Los marcos metal-orgánicos tienen un enorme potencial, ya que brindan oportunidades antes impensables para crear materiales hechos a medida con nuevas funciones”, afirmó Heiner Linke, presidente del comité Nobel de Química.

El año pasado, el premio de Química fue otorgado a los estadounidenses David Baker y John Jumper, y al británico Demis Hassabis, por su trabajo consistente en descifrar el código de la estructura de las proteínas mediante la informática y la inteligencia artificial.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El Nobel de Química es el tercer premio de la temporada.

El lunes se concedió el Nobel de Medicina a los científicos estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y al japonés Shimon Sakaguchi por sus “descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica”.

Y el galardón de Física premió el martes al británico John Clarke, el francés Michel H. Devoret y el estadounidense John M. Martinis por sus investigaciones en el campo de la mecánica cuántica.

La temporada de estas condecoraciones continuará el jueves con el Nobel de Literatura y el viernes con el de la Paz. El Premio de Economía cerrará la temporada el lunes 13 de octubre.