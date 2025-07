La canícula se caracteriza por ser un periodo de aumento de la temperatura debido a un calentamiento excesivo del aire, cielos despejados y baja precipitación, explicó la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Pero, ¿en realidad son los días más calientes del año y cuál es el pronóstico para 2025?

Este fenómeno, mejor conocido por los meteorólogos como sequía de medio verano, ocurre generalmente entre julio y agosto, destacó el Dr. Víctor Manuel Torres, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.

Sus causas incluyen:

Esto provoca un aumento de 3 a 5 °C en la temperatura y una disminución en las precipitaciones, que puede durar aproximadamente 15 días.

A pesar de que se suele decir que la canícula dura 40 días, esa cifra no es precisa ni se aplica a todas las regiones.

“Este periodo no es la época más calurosa del año, no ocurre en todo el país y no dura 40 días”.

Dr. Víctor Manuel Torres, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático