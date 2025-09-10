La NASA anuncia posible hallazgo de signos de vida pasada en Marte

GENERANDO AUDIO...

La NASA descubre supuesta vida en Marte. Foto: AFP

La NASA reveló este miércoles un descubrimiento que podría cambiar la manera en la que se entiende a Marte, el planeta rojo

El róver Perseverance encontró en Marte indicios que podrían ser señales de vida antigua, detectados en una muestra de roca tomada en el cráter Jezero.

“Este hallazgo de nuestro increíble róver Perseverance es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida antigua en Marte”, afirmó Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, durante una conferencia de prensa.

La científica detalló que lo hallado “es una especie de señal residual, no vida en sí misma, pero que podría haber sido generada por organismos que habitaron Marte hace miles de millones de años”.

“Son como restos fósiles, restos de una comida, y quizás esa comida haya sido excretada por un microbio. Y eso es lo que observamos en esta muestra”, declaró a periodistas Nicky Fox.

Un hallazgo en el cráter Jezero

La roca en cuestión, llamada “Cheyava Falls”, fue recolectada en 2023 en lo que alguna vez fue el lecho seco de un río dentro del cráter Jezero, una zona que, según los expertos, albergó un lago en el pasado.

El análisis de la muestra fue publicado en la revista Nature y ampliado por la agencia espacial estadounidense en la conferencia de prensa, a la que también asistió su administrador interino, Sean Duffy.

Los científicos mostraron imágenes captadas por Perseverance donde se aprecian nódulos minerales que podrían haberse formado mediante procesos químicos prebióticos o microbianos.

The Perseverance team discovered the rock formation in an ancient, now-dry riverbed in Jezero Crater, and instruments revealed that it's composed of clay and silt. On Earth, these are excellent preservers of past microbial life. pic.twitter.com/0kCYqIjVdD — NASA Mars (@NASAMars) September 10, 2025

Ambos escenarios se relacionan con condiciones que, en la Tierra, han estado vinculadas con la vida.

Un lugar elegido por su historia geológica

Katie Scott Morgan, científica de la NASA, explicó que el cráter Jezero fue seleccionado como lugar de aterrizaje en 2021 debido a que se encuentra entre algunos de los terrenos más antiguos de Marte.

“Jezero fue definitivamente el sitio de un antiguo lago. Tenemos dos valles de ríos que entran en el cráter y una salida que demuestra que el agua fluyó fuera de él”, señaló la científica de la NASA.

La misión concentró sus esfuerzos en un afloramiento rocoso conocido como “Bright Angel”, donde Perseverance halló una roca con texturas inusuales. Fue en ese punto donde aparecieron las señales que ahora apuntan a una posible biofirma.

Más estudios para confirmar la hipótesis

Aunque el hallazgo ha sido celebrado como un paso clave en la búsqueda de vida fuera de la Tierra, los científicos enfatizaron que se requiere un análisis más profundo.

La verificación de si estas señales corresponden realmente a vida pasada necesita que las muestras recolectadas por Perseverance sean enviadas a la Tierra.

Sin embargo, este plan enfrenta obstáculos, las recientes decisiones del Gobierno del presidente Donald Trump contemplan recortes al presupuesto de la NASA, lo que pone en riesgo proyectos como el retorno de muestras desde Marte.

¿Estamos solos en el universo?

Pese a las incertidumbres, Fox subrayó la relevancia del momento: “Hoy estamos un paso más cerca de responder una de las preguntas más profundas de la humanidad: ¿estamos realmente solos en el universo?”.

El hallazgo mantiene viva la expectativa de que Marte guarde en su geología las claves para entender la existencia de vida más allá de la Tierra.