“La Niña” podría regresar y es probable que permanezca durante gran parte del invierno

“La Niña” podría volver este año… pero no en el otoño | Foto: Cuartoscuro

El fenómeno meteorológico de “La Niña” tiene una probabilidad de aparecer en invierno de este año, razón por la que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) activó una alerta al respecto para finales de este año.

“Al igual que el mes pasado, el Conjunto Multimodelo de América del Norte favorece condiciones de La Niña durante un breve período durante el otoño y principios del invierno del hemisferio norte.”. NOAA

De este modo, se prevé un breve período de La Niña en el otoño y principios del invierno de 2025-26 antes de volver a la neutralidad del ENSO (El Niño- Oscilación del Sur), de acuerdo con la administración estadounidense.

“La Niña” podría volver en invierno

“La Niña” tiene un 53 % de probabilidad de aparecer entre septiembre y noviembre, según los últimos pronósticos de la NOAA; tiene una probabilidad ligeramente mayor (58 %) de aparecer para el invierno.

Esta estimación es lo suficientemente buena como para la NOAA haya activado una alerta por “La Niña“, de acuerdo con el portal estadounidense CNN.

“Una vez que llegue, es probable que permanezca durante gran parte del invierno y deje su huella en los patrones de temperatura y precipitaciones del país antes de disminuir a principios de la primavera”, retomó CNN.

¿Qué esperar de este fenómeno para México?

La probabilidad de que “La Niña” regrese de forma breve con el constante enfriamiento en las aguas del Pacífico ecuatorial y la dinámica que implica.

No obstante, la fase neutra del ENSO también es probable, situación que puede alterar las condiciones del tiempo y clima en México, de acuerdo con el portal especializado Meteored.

Esta neutralidad implica en su mayoría entre condiciones meteorológicas y climáticas de tipo normales o habituales, pero quedando ocasionales eventos extremos, remata el sitio web.

Y a todo esto… ¿qué es “La Niña”?

El Niño- Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés) es el resultado del calentamiento – enfriamiento recurrente de la superficie del océano en el Pacífico del Este, según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

Asociados a esas variaciones en la temperatura del mar, se presentan cambios en la presión atmosférica, conocidos como Oscilación del Sur, de ahí el nombre de ENSO.

Se le llama “El Niño” al evento caliente o fase caliente del ENSO, y se le llama “La Niña” al evento frío o fase fría.

El ciclo puede darse aproximadamente cada 2 a 7 años, así, no tiene una periodicidad regular, y puede durar entre 12 a 18 meses. Aún no se sabe qué dispara y qué detiene al fenómeno de “El Niño” ni al de “La Niña“.

Los meteorólogos monitorean de cerca “La Niña” y su contraparte, “El Niño“, porque influyen en el clima de una manera bastante consistente y predecible con mucha antelación, especialmente cuando los patrones son fuertes, según CNN.

“Ejercen su mayor influencia durante el invierno en el hemisferio norte, pero esa influencia se desvanece en otras estaciones, permitiendo que se filtren otras influencias atmosféricas”, remató el portal estadounidense.