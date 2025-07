La Tierra está girando más rápido, así nos afecta

| The New York Times

| 09:25 | The New York Times

GENERANDO AUDIO...

Crédito: The New York Times.

La velocidad de rotación del planeta nunca ha sido constante. Pero los datos del pasado reciente son bastante claros: la velocidad de giro de nuestro planeta ha aumentado este verano.

No sería verano sin los días largos. Los amaneceres llegan más temprano y los atardeceres más tarde, lo que deja más tiempo para los viajes aletargados a la playa y los asados a fuego lento bajo la parsimoniosa curva del sol.

Pero cuando se trata del día astronómico completo, una sola rotación del planeta Tierra en la que la aguja de las horas se mueve dos veces alrededor de un reloj estándar, algunos de los días más cortos de este año están ocurriendo en julio y agosto.

Esta semana se han registrado los días más cortos del año hasta ahora. Según datos del Observatorio Naval de Estados Unidos y del Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia, la rotación del martes fue aproximadamente 1.34 milisegundos menor que 24 horas.

Se esperan más giros rápidos esta semana, a finales de este mes y a principios de agosto, según las predicciones del sitio web Time and Date.

Por qué está girando más rápido la Tierra

Esto no es completamente fuera de lo normal: los giros de nuestro planeta han sido últimamente más rápidos de lo habitual. El día promedio se ha acortado en su mayor parte durante la última década, y en los últimos cinco años aproximadamente, la rotación completa ha durado un poco menos de 24 horas la mayoría de las veces. Entre los factores que impulsan el cambio están los movimientos del núcleo de la Tierra, los cambios atmosféricos y la posición de la Luna.

Pero las tendencias a largo plazo no sugieren que los días vayan a acortarse a perpetuidad. De hecho, es justo lo contrario. Durante muchos milenios, los días se han ido alargando. Un tiranosaurio rex que viviera hace 70 millones de años habría experimentado una rotación diaria media de unas 23 horas y media, según han descubierto algunos estudios.

Se espera que la tendencia al alargamiento continúe, dijo Clark R. Wilson, profesor investigador del Centro de Investigación Espacial de la Universidad de Texas en Austin, aunque el proceso es tan lento que está “mucho más allá de las escalas de tiempo humanas”.

La razón principal tiene que ver con la energía que se pierde por las mareas. El jalón gravitatorio de la Luna es responsable de los cambios de marea en la Tierra. Las corrientes de marea calientan muy ligeramente el océano y disipan energía, lo que ralentiza la rotación de la Tierra y permite que la Luna se aleje con el paso del tiempo. (Actualmente, el ritmo de alejamiento es de unos cuatro centímetros cada año).

O, dicho en términos físicos, la Luna y la Tierra pueden considerarse como un único sistema cuyo momento angular total, una medida de su rotación, es constante. A medida que la Luna amplía su órbita, y su momento angular aumenta, el momento angular de la Tierra debe disminuir.

Por tanto, los días se alargan.

Factores y fluctuaciones que afectan la rotación

Pero este es un proceso que dura miles de millones de años y se complica por las fluctuaciones a corto plazo.

Siglos de datos muestran que la velocidad de rotación de la Tierra nunca ha sido constante. Ha habido periodos lentos, como a principios de la década de 1990 o 1970, en los que la duración de un día superaba regularmente las 24 horas en más de 2 milisegundos. Y ha habido periodos más rápidos, como ahora.

Muchos factores dentro y por encima de la Tierra impulsan estos cambios, y pueden cambiar de un día a otro o de una década a otra. El movimiento de los materiales dentro de la Tierra, desde el núcleo hasta el manto y la corteza, puede afectar a las velocidades de rotación. También pueden hacerlo los cambios meteorológicos y climáticos a largo plazo.

“Desentrañar los distintos factores que contribuyen a ello es un problema extremadamente difícil”, dijo Surendra Adhikari, geofísico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

Todos juntos crean una especie de patrón de interferencia que explica por qué la duración de un día terrestre ha sido oscilante desde que los humanos han podido medirla.

¿Puede influir el cambio climático?

Adhikari también ha colaborado con investigaciones que demuestran que el reciente cambio climático provocado por el humano podría convertirse en un factor clave del alargamiento de los días. Cuando el hielo se funde en el mar, dispersa el agua lejos de los polos hacia el Ecuador. Esto hace que el planeta sea más oblongo, lo que puede ralentizar su rotación, como un patinador sobre hielo que gira más despacio cuando tiene los brazos extendidos y más deprisa cuando los tiene pegados al cuerpo.

“Todos estos efectos interactúan de forma compleja”, dijo Nick Stamatakos, jefe del Departamento de Orientación Terrestre del Observatorio Naval de Estados Unidos. “Y como la Tierra es bastante grande y compleja, y los cambios que tenemos que medir son muy pequeños, nuestra capacidad para predecir el movimiento de la Tierra es muy difícil”.

Pero los datos del pasado reciente son bastante claros: la velocidad de giro de la Tierra ha aumentado efectivamente esta temporada. Y para los habitantes del hemisferio norte, donde el verano acaba de empezar, es un recordatorio astronómico de que el tiempo puede volar incluso cuando los días de letargo estival se alargan.

c. 2025 The New York Times Company