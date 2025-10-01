La UNAM, Eiza Gónzalez y el mundo entero reacciona a la muerte de Jane Goodall, experta en chimpancés y legendaria activista

GENERANDO AUDIO...

Jane Goodall

Celebridades e instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Eiza Gónzalez y el mundo entero dedicaron emotivos mensajes póstumos a Jane Goodall, que convirtió su amor infantil por los primates en una lucha de por vida para proteger el medio ambiente. La etóloga murió este miércoles a los 91 años.

Goodall falleció por causas naturales, informó el Instituto Jane Goodall en una publicación en las redes sociales.

“Los descubrimientos de la doctora Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia, y fue una incansable defensora de la protección y restauración de nuestro mundo natural”, señaló.

Facultad de Veterinaria de la UNAM le dedica un obituario

La UNAM se despidió de Jane Goodall con un obituario donde la describió como una defensora incansable de la naturaleza.

Eiza González reacciona

La mexicana compartió en su cuenta de Instagram una foto de la etóloga.

Jane Goodall .

En la imagen se puede leer la siguiente dedicatoria: “Te extrañaremos por siempre. Un ángel de la vida real”.

Michael Douglas

Michael Douglas compartió una foto personal con Jane Goodall y dijo que “su legado siempre será recordado por su inquebrantable dedicación a nuestro planeta”.

Su estudio y amor por los chimpancés

La primatóloga convirtió su amor por la vida salvaje en una campaña de por vida que la llevó desde un pueblo inglés costero a África y luego a todo el mundo, en una búsqueda para comprender mejor a los chimpancés.

Jane Goodall fue pionera en su campo, tanto como mujer científica en la década de 1960 como por su trabajo en el estudio del comportamiento de los primates. Creó un camino para que otras mujeres siguieran su ejemplo, como la difunta Dian Fossey.

También atrajo al público a la naturaleza, asociándose con la National Geographic Society para llevar a sus queridos chimpancés a sus vidas a través del cine, la televisión y las revistas.

Rompió las normas científicas de la época, poniendo nombres a los chimpancés en lugar de números, observando sus personalidades distintivas e incorporando sus relaciones familiares y emociones a su trabajo. También descubrió que, como los humanos, utilizan herramientas.

“Hemos descubierto que, después de todo, no hay una línea divisoria entre los humanos y el resto del reino animal”, dijo en una charla TED en 2002.

A medida que evolucionaba la carrera de Jane Goodall, cambió su enfoque de la primatología a la defensa del clima tras ser testigo de la devastación generalizada de su hábitat, e instó al mundo a tomar medidas rápidas y urgentes contra el cambio climático.

“Nos estamos olvidando de que formamos parte del mundo natural”, declaró a la CNN en 2020. “Todavía hay tiempo”.

¿Quién era Jane Goodall ?

Jane Goodall nació en Londres en 1934 y fue criada en Bournemouth, en la costa sur de Inglaterra. Su pasión por los animales, dijo, fue avivada por el regalo de un gorila de peluche de su padre y creció mientras se sumergía en libros como “Tarzán” y “Doctor Dolittle”.

Dejó a un lado sus sueños tras abandonar la escuela, incapaz de costearse la universidad. Trabajó como secretaria y luego para una empresa cinematográfica, hasta que la invitación de un amigo a visitar Kenia puso la selva al alcance de su mano.

Tras ahorrar dinero para el viaje, en barco, Jane Goodall llegó al país de África Oriental en 1957. Allí, un encuentro con el famoso antropólogo y paleontólogo doctor Louis Leakey y su esposa, la arqueóloga Mary Leakey, la encaminó hacia el trabajo con primates.

Bajo la dirección de Leakey, Jane Goodall creó la Reserva de Chimpancés del Arroyo Gombe, más tarde rebautizada Centro de Investigación del Arroyo Gombe, cerca del lago Tanganica, en la actual Tanzania. Allí descubrió que los chimpancés comían carne, libraban feroces guerras y, quizá lo más importante, fabricaban herramientas para comer termitas.

“Ahora debemos redefinir la herramienta, redefinir al hombre o aceptar a los chimpancés como humanos”, dijo Leakey sobre el descubrimiento.

Si bien interrumpió sus investigaciones para obtener un doctorado en la Universidad de Cambridge, Jane Goodall permaneció en la selva durante años. Su primer marido y colaborador habitual fue el cámara Hugo van Lawick.

Gracias a la cobertura de National Geographic, los chimpancés del arroyo Gombe pronto se convirtieron en nombres muy conocidos; el más famoso, uno al que Goodall llamó David Barba Gris por su mechón de pelo plateado.

Sin embargo, casi treinta años después de llegar a África, Jane Goodall se dio cuenta de que no podía mantener o proteger a los chimpancés sin abordar la grave desaparición de su hábitat. Se dio cuenta de que tenía que mirar más allá de Gombe, salir de la selva y asumir un papel más amplio como conservacionista.

En 1977, fundó el Instituto Jane Goodall, una organización sin ánimo de lucro destinada a apoyar la investigación en Gombe, así como los esfuerzos de conservación y desarrollo en toda África.