Las asombrosas imágenes capturadas por un astronauta que pasó 220 días en el espacio

Imágenes captadas por el astronauta en el espacio. Foto: The New York Times

Don Pettit regresó a la Tierra el 20 de abril, el día en que cumplía 70 años. Concluía así su cuarto viaje al espacio: 220 ajetreados días en la Estación Espacial Internacional.

Al igual que otros miembros de la tripulación de la estación espacial, Pettit realizó experimentos, habló con estudiantes y se ejercitó durante horas para mantener su salud y evitar la pérdida de densidad ósea. Pero el trabajo más llamativo que realizó en órbita fue la fotografía.

La mayoría de los habitantes de la Tierra nunca tendrán la oportunidad de ir al espacio. “Podía intentar darles un vistazo a través de mis imágenes”, dijo Pettit durante una conferencia de prensa un par de semanas después de su regreso.

imágenes captadas por el astronauta Pettit. Foto: The New York Times

Pettit señaló que los fotógrafos empedernidos siempre quieren tener una cámara en la mano. “Podría mirar por la ventana y limitarme a disfrutar de la vista”, dijo. “Pero cuando estoy mirando por la ventana, simplemente disfrutando de la vista, es como: ’Oh, wow, un meteorito. Oh, wow. Mira eso. Hombre, ahí hay un destello. ¿Qué es eso? Y, ‘Oh, mira eso, un volcán estallando’. Es como: ‘Está bien, ¿dónde está mi cámara? Tengo que capturarlo’”.

A veces instala cinco cámaras a la vez, donde siete ventanas ofrecen vistas panorámicas del espacio y la Tierra.

La fotografía espacial suele parecerse mucho a la fotografía nocturna. Las estrellas son tenues, y se necesitan exposiciones de segundos o minutos para reunir suficientes fotones. Pero en órbita, nada está quieto. La estación espacial gira alrededor de la Tierra a unos ocho kilómetros por segundo, y la Tierra también gira.

A veces, Pettit aprovechó el movimiento para obtener belleza artística: las luces de abajo se difuminaban en líneas brillantes, mientras que las estrellas de arriba trazaban arcos en el cielo.

“Creo que son una mezcla de ciencia y arte”, escribió Pettit en. “Hay muchas cosas que ver, o simplemente puedes sentarte y pensar ‘Qué genial’”.

Foto: The New York Times

Otras veces, la cámara se montaba en un “rastreador sideral orbital”, un dispositivo casero que Pettit llevó de la Tierra y que giraba lentamente para contrarrestar el movimiento de la estación espacial, de modo que el objetivo permanecía apuntando a un punto concreto del cielo.

El rastreador permitió captar, con una exposición de 10 segundos, una imagen cristalina de la Vía Láctea sobre un océano Pacífico nublado justo antes del amanecer. El resplandor azul-púrpura surge de la dispersión de la luz solar en el nitrógeno de la atmósfera terrestre.

Imágenes captadas por el astronauta Pettit. Foto: The New York Times

El rastreador sideral también permitió obtener la siguiente imagen, tomada a través de la ventana de una nave espacial SpaceX Crew Dragon acoplada.

Las dos galaxias enanas de la imagen son las Nubes Grande y Pequeña de Magallanes. A escala cósmica, se encuentran entre las vecinas más cercanas de nuestra Vía Láctea.

En abril, Pettit grabó este video de las etéreas pulsaciones rítmicas de las auroras, la luz brillante emitida cuando las moléculas de la atmósfera son bombardeadas por partículas de alta energía procedentes del sol.

A veces, las luces de colores se deben a actividades humanas, no a fenómenos cósmicos. Las rayas verdes de esta foto son casi del mismo color que las auroras, pero son las luces que utilizan los barcos pesqueros frente a Tailandia para atraer a los calamares.

Imágenes captadas por el astornauta Pettit. Foto: The New York Times

Con su cámara apuntando hacia la Tierra, Pettit grabó relámpagos en la atmósfera superior sobre la cuenca del Amazonas, en Sudamérica. Para el video, el tiempo se alargó de unos 6 segundos a 33 segundos, revelando más estructura en los destellos.

El río Betsiboka, en Madagascar, le recordó a Pettit los vasos sanguíneos del ojo.

Foto: The New York Times

Las áreas metropolitanas se iluminan por la noche, al igual que los incendios forestales.

Pettit también aprovechó las oportunidades para captar las idas y venidas de naves espaciales desde la Tierra, incluido un lanzamiento de prueba de un cohete SpaceX desde Texas el pasado noviembre y el acoplamiento de una nave espacial SpaceX Dragon que transporta carga a la estación espacial en diciembre.

Cuando no estaba de servicio, Pettit también inventaba experimentos científicos divertidos. Uno de ellos mostraba gotas de agua cargadas eléctricamente que bailaban alrededor de una aguja de tejer de teflón. “Quiero hacer cosas en el espacio que solo se puedan hacer en el espacio”, dijo. “Y ya me preocuparé de ponerme al día con los programas de TV y cosas así cuando vuelva”.

En otro experimento, inyectó colorante para comida en una esfera de agua, creando un glóbulo que en cierto modo se parecía al planeta Júpiter, o a una canica muy bonita.

Pettit también disolvió una pastilla de antiácido dentro de una esfera de agua. Sin gravedad para hacer que las burbujas suban y salgan fácilmente del agua, sus patrones son completamente diferentes en el espacio.

Foto: The New York Times

También congeló obleas delgadas de hielo de agua a menos 60 grados Celsius. “¿Qué harías con un congelador así en el espacio?”, escribió en X. “Decidí hacer finas obleas de hielo de agua sin más razón de que estoy en el espacio y puedo hacerlo”.

Al fotografiar las obleas de hielo con filtros polarizadores, se revelaron intrincados patrones cristalinos.

Pettit es el astronauta actual de más edad de la NASA, pero no es la persona de más edad que ha estado en órbita. Ese fue John Glenn, quien fue el primer astronauta estadounidense que dio la vuelta a la Tierra en 1962, y luego volvió a volar en 1998 en el transbordador espacial Discovery a los 77 años.

Pettit ni siquiera es la persona de más edad que ha pasado un tiempo en la Estación Espacial Internacional. Un astronauta privado, tenía 72 años cuando pasó allí dos semanas en 2022 como parte de una misión operada por Axiom Space de Houston.

“Solo tengo 70 años, así que me quedan unos cuantos años buenos”, dijo Pettit durante la conferencia de prensa. “Podría verme realizando uno o dos vuelos más antes de estar listo para colgar las toberas de mis cohetes”.

Kenneth Chang, periodista científico del Times, cubre la NASA y el sistema solar, así como la investigación más cercana a la Tierra.

Autor: Kenneth Chang

