Las faltas de ortografía más comunes en WhatsApp

En WhatsApp los errores ortográficos suelen ser comunes. Foto: Shutterstock

La comunicación es más rápida y directa gracias a las aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, pero esa premura por escribir o querer darle una entonación especial a las palabras, solemos caer en ciertos errores ortográficos que con el paso del tiempo los podemos pasar por alto y convivir con ellos, por eso, te presentamos los más comunes que existen.

Los errores más comunes a la hora de escribir en WhatsApp

1) Pos en lugar de pues. Este es generalmente intencional, para dar un tono relajado a lo que decimos.

2) Hahahaha en lugar de jajajaja, al expresar risa. En inglés se ríen con hache, en español nos reímos con jota. No es cuestión de “estilo”, sino de pronunciación. Ah, y además, la hache en español ¡es muda!

3) V por B (y viceversa). En ocasiones sucede porque son letras que están juntas en el teclado… Y otras veces (obvio muy pocas…), porque simplemente se nos olvida cuál de las dos va.

4) X por CH. Este intercambio ahorra valiosas fracciones de segundo, y, para algunos, eso vale muxo, ¿no?

5) G por J (y al revés). En esta sí, cuando se nos va, no tenemos excusa.

7) Signos de puntuación. Las comas, los puntos, los paréntesis, las comillas, los guiones… O se nos olvidan (en especial al terminar las oraciones), o nos los saltamos a propósito para tardarnos lo menos posible… o mejor los evitamos porque no sabemos cómo se usan… ¡Ups!

8) Signos de admiración y de interrogación incompletos. A veces, por influencia del inglés, no usamos los signos de apertura. Pero en español no existen los auxiliares de aquel idioma, así que ¡los signos son necesarios!

9) Falta de tildes. ¡Los famosos acentos! Generalmente los omitimos por cuestiones de velocidad. Pero ojo, a veces, sin ellos cambia completamente el sentido de un mensaje.

10) Alteración de palabras. Tmb, knto, mñn y tantas otras fórmulas podrán, para algunos, ser muy útiles como códigos abreviados. Pero siguen siendo faltas gramaticales.

11) Exceso de puntos suspensivos. Son tres: no cuatro, no cinco, no diez. Tres puntos suspensivos, que a veces convertimos en muchos más. A lo mejor, el suspenso es de veras muy grande.

12) Exceso de vocales. Este más que un error, es un recurso expresivo. Podemos saludar con un cálido ¡Hoooooola! si nuestra alegría no cabe en un simple Hola.