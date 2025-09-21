Lesiones de médula espinal podrían tratarse con impresión 3D y células madre

GENERANDO AUDIO...

Tecnología y células pueden ayudar a la médula espinal. FOTO:PALMIHELP|Getty Images

Un nuevo proceso que combina la impresión 3D, las células madre y los tejidos cultivados en laboratorio podría resultar una innovación revolucionaria para la recuperación de las lesiones de la médula espinal, señala un estudio reciente.

El proceso utiliza la impresión 3D para formar células madre en andamios que contienen canales microscópicos que guían el crecimiento de nuevas células nerviosas a lo largo del sitio de la lesión de la médula espinal, informaron los investigadores en Advanced Healthcare Materials.

Crecimiento de células con ayuda de impresión 3D

“Usamos los canales impresos en 3D del andamio para dirigir el crecimiento de las células madre, lo que garantiza que las nuevas fibras nerviosas crezcan de la manera deseada”, dijo en un comunicado de prensa el investigador principal, Guebum Han, exinvestigador postdoctoral de la Universidad de Minnesota.

“Este método crea un sistema de relés que cuando se coloca en la médula espinal evita el área dañada“, dijo Han, ahora ingeniero mecánico de Intel Corp.

Más de 300,000 estadounidenses sufren de lesiones de la médula espinal, y hasta ahora no hay tratamientos para revertir por completo el daño y la parálisis de la lesión, dijeron los investigadores en las notas de respaldo.

Un problema es que las células nerviosas no pueden volver a crecer espontáneamente en el sitio de la lesión, lo que hace que estas lesiones sean permanentes, por ahora.

En su nuevo estudio, los investigadores trasplantaron estos andamios impresos en 3D a ratas con médula espinal que había sido completamente cortada.

Las células se convirtieron con éxito en neuronas y comenzaron a desarrollar fibras nerviosas en ambas direcciones a lo largo de la columna vertebral, buscando formar nuevas conexiones con la médula espinal restante de las ratas, dijeron los investigadores.

Con el tiempo, las nuevas células nerviosas se integraron a la perfección en la médula espinal de las ratas, lo que llevó a la restauración del movimiento y la función, según muestran los resultados.

El equipo espera aumentar la producción y continuar probando esta combinación de tecnologías, en preparación para futuros ensayos clínicos en humanos que utilicen los andamios para curar lesiones de la médula espinal.

“La medicina regenerativa ha provocado una nueva era en la investigación de las lesiones de la médula espinal”, señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, la Dra. Ann Parr, profesora de neurocirugía de la Universidad de Minnesota. “Nuestro laboratorio está entusiasmado de explorar el potencial futuro de nuestras ’mini médulas espinales’ para la traducción clínica”.

Autor: Dennis Thompson

Copyright © 2025 HealthDay. Todos los derechos reservados.