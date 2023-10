Cuidado con las llamadas fantasma: ¿cómo configurar tu celular para evitar caer en la estafa ‘wangiri’?

Así puedes evitar caer en la estafa de la “llamada fantasma” | Foto: Getty Images

La edición de octubre 2023 de la Revista del Consumidor alerta por una nueva nueva estafa conocida como “wangiri” o “llamada fantasma“. Gracias a este fraude, los atacantes pueden robar datos personales e incluso extorsionar a las personas por medio de chantaje emocional.

¿Qué es y cómo opera el fraude de la llamada fantasma?

El “wangiri“, que significa “llamada y corte” en japonés, es un tipo de estafa que consiste en llamar y colgar a los usuarios de la telefonía móvil mexicana, según los especialistas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Los atacantes utilizan dispositivos que hacen llamadas al azar a muchas personas sin decir una palabra. De esta manera

crean la curiosidad de querer saber quién y por qué llamaron para que la víctima marque al número desconocido.

De esta forma puede iniciar la estafa de la “llamada fantasma“, ya que cuando la persona llama de vuelta, ya que quienes hablaron en primer lugar comienzan a monetizar a costa de la víctima. El costo de la llamada se carga al usuario de telefonía móvil y se verá reflejado en el recibo telefónico como tarifa premium, según la Revista del Consumidor.

¿Cómo configurar tu celular para no caer en la llamada fantasma?

También es aconsejable realizar una configuración especial para bloquear llamadas no deseadas o números privados. Ésta es una de las principales armas que establece la Profeco para no caer en la estafa “wangiri“.

Android

El siguiente procedimiento para dispositivos de Android bloqueará las llamadas de números privados o no identificados. “Seguirás recibiendo llamadas de números telefónicos que no estén en tu lista de contactos”, dice la Revista del Consumidor:

Abre la app de teléfono Presiona los “…” Haz clic en Configuración y luego en Números bloqueados Activa Desconocido.

iOS (iPhone)

Las autoridades mexicanas también precisan un método para evitar llamadas no deseadas en iPhone, bloqueando ciertos números y enviando las llamadas desconocidas y no deseadas directamente al buzón de voz:

Ingresa a Configuración , luego a Teléfono y selecciona la siguiente opción: Silenciar llamadas de números desconocidos: De esta manera, recibirás notificaciones de llamadas de tus contactos, llamadas salientes recientes y sugerencias de Siri.



HarmonyOS (Huawei)

Los usuarios con celular de Huawei también podrán evitar el fraude de la llamada fantasma configurando las reglas para filtrar llamadas no deseadas con fines de venta, fraude y otros:

Ingresa a Teléfono y selecciona, después Filtro, luego Configuración y establece las reglas de filtro.

De modo alternativo, ingresa a Optimizador , después a Filtro, luego a Configuración para establecer las reglas de filtro.

Haz clic en Reglas de filtro de llamadas y activa los selectores de las reglas de filtro pertinentes.

¿Cuáles son los riesgos y cómo evitar caer en la estafa “wangiri”?

Existen tres riesgos principales a los que los usuarios están expuestos en caso de caer en la estafa “wangiri“, según la revista mexicana. Éstos son:

Robo de datos personales Engaños para que la víctima realice pagos Extorsiones por medio de manipulación emocional al indicar sobre un familiar en peligro

Para evitar estos “daños colaterales“, la Revista del Consumidor establece ciertas recomendaciones esenciales:

Ser cauteloso y revisar que el número tenga 10 dígitos para confirmar que sea un número nacional

No responder a números desconocidos

No devolver la llamada

Comprobar el código de área

Solicitar el bloqueo de llamadas internacionalessalientes

Asimismo, se recomienda bloquear el número que haya marcado y no contestado. También se aconseja agregar el número a la lista de contactos y ponerle un nombre como “ESTAFA“, para recordar que no se debe responder. Finalmente, es recomendable no compartir números telefónicos en páginas web poco confiables.