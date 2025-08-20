GENERANDO AUDIO...

Google Pixel 10 ya está en México. FOTO: Marco A. Jiménez

Google presentó en México su nueva generación de dispositivos, encabezada por el Google Pixel 10 y sus versiones Pro y Pro XL.

Durante el Made by Google también se dieron a conocer los nuevos Google Pixel Buds Pro, Google Pixel Buds 2a, Google Pixel Watch 4 y el nuevo procesador Tensor G5.

Google Pixel 10 inicia preventa en México

Google Pixel 10. FOTO: Marco A. Jiménez

Este 20 de agosto inicia la preventa de la nueva familia de smartphones Google Pixel 10, acompañada por otros lanzamientos y accesorios para estos dispositivos.

La línea de smartphones estará disponible en tres versiones:

Google Pixel 10

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro XL

Los equipos estarán en tiendas de manera oficial a partir del 28 de agosto de 2025.

Precios de lanzamiento en México

Google Pixel 10 Pro y Google Pixel 10 Pro XL. FOTO: Marco A. Jiménez

Google Pixel 10 : $19,999 pesos en colores obsidiana, glaciar, verde lima e índigo

: en colores obsidiana, glaciar, verde lima e índigo Google Pixel 10 Pro : $25,999 pesos en obsidiana, piedra lunar, porcelana y jade

: en obsidiana, piedra lunar, porcelana y jade Google Pixel 10 Pro XL: $30,999 pesos en obsidiana, piedra lunar, porcelana y jade

Características del Google Pixel 10

FOTO: Marco A. Jiménez

El modelo base integra el procesador Tensor G5, 12 GB en RAM y una pantalla Actua de 6.3 pulgadas con brillo máximo de 3 mil nits.

Incluye carga rápida de 30 W, que prometen alcanza el 55% de carga en 30 minutos, y autonomía de hasta 24 horas asistida por IA.

En cámaras, el Pixel 10 ofrece:

Angular de 48 MP con estabilización

Teleobjetivo de 10.8 MP con un zoom de hasta 20X Super Res

Ultra Wide de 13 MP

Enfoque multizona

Cámara frontal de 42 MP

Imágenes captadas con Google Pixel 10 Pro

Destaca la función “toma perfecta automática”, que selecciona la mejor imagen entre 150 capturas, así no podrás decir que saliste mal en la foto.

Google Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL

Fotografía captada con Google Pixel 10 Pro

Las versiones Pro integran 16 GB en RAM, pantallas Super Actua de 6.3 y 6.8 pulgadas, acabados en cristal trasero mate y el chip de seguridad Titan M2.

Sus baterías ofrecen hasta 30 horas de autonomía con carga rápida de 30 W en el Pro y 45 W en el Pro XL.

FOTO: Marco A. Jiménez

En cámaras, añaden mejoras:

Angular de 50 MP con estabilización

Teleobjetivo de 48 MP con zoom óptico de hasta 10X y 100X Pro Res Zoom

Ultra gran angular de 48 MP con Macro

Enfoque multizona

Cámara frontal de 42 MP con campo de visión de 103°

Además, los modelos Pro ejecutan hasta 20 funciones de IA generativa con Gemini Nano, mejoran el audio en el XL y cuentan con herramientas como Asistente de Cámara, Traducción de voz en llamadas y la nueva tecnología Pixelsnap para accesorios magnéticos.

Protección y materiales

Toda la serie integra aluminio de grado espacial, cristal Gorilla Glass Victus 2, certificación IP68 contra polvo y agua, carga inalámbrica Qi2 (25 W en el XL) y Google promete hasta 7 años de actualizaciones de seguridad.