Afectaciones por lluvias en CDMX. FOTO: Cuartoscuro

Las recientes lluvias en la Ciudad de México (CDMX) han roto máximos históricos por la gran cantidad de precipitaciones, así como por su fuerza. Incluso, las tormentas del pasado domingo 10 de agosto fueron las más copiosas desde 1952, según registros oficiales.

Además, junio se considera el mes más lluvioso desde 1941, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El organismo explicó que en este mes los 155.5 mm acumulados en el país representaron una anomalía por arriba de lo normal de 55.8 %, ubicándose como el junio más lluvioso del registro histórico.

Lluvias intensas afectaron la Ciudad de México

En la última semana, las lluvias intensas provocaron inundaciones en el aeropuerto Benito Juárez -por donde transitan 45 millones de pasajeros al año-, en el Metro y en numerosas avenidas y casas.

La temporada de lluvias estaba prevista para arrancar a mediados de junio. Sin embargo, en primavera se presentaron lloviznas, y en agosto, cuando suele presentarse una sequía, a lo que se le conoce como “canícula” o “medio verano”, los aguaceros se intensificaron.

¿Por qué se inunda la Ciudad de México?

De acuerdo con Francisco Estrada, titular del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, el calentamiento global está detrás de estas variaciones extremas.

“El número de eventos de precipitación muy extremos se ha vuelto más frecuente, pero también los periodos secos”, explicó.

El problema no es nuevo. Hay que tomar en cuenta que los mexicas fundaron Tenochtitlán sobre un lago interconectado por ríos, pero con el paso de los siglos ese terreno lacustre fue reemplazado por asfalto, lo que impide la filtración natural del agua.

La infraestructura actual es insuficiente para desalojar el creciente volumen de lluvias, advierte Estrada.

A esto se suma la basura en las alcantarillas y el mantenimiento deficiente, lo que provoca encharcamientos y, en algunos puntos, olor a cloaca.

Fuertes lluvias podrían continuar

En entrevista con UnoTV, Leonardo Sánchez, piloto retirado y experto en meteorología, adelantó que las lluvias podrían prevalecer durante los próximos días, producto del calentamiento del océano por el cambio climático.

El experto explica que las precipitaciones obedecen a la temperatura del agua oceánica y, debido a los aumentos recientes de temperaturas, el agua de mar está templada.

“Cuando el agua del mar supera los 22 grados Celsius, es cuando empieza a desprender vapor de agua, que es la nubosidad que posteriormente genera las lluvias”, aclaró el apodado “Capitán Archie”.

¿El problema? Los promedios de temperatura recientes son de 28 a 30 grados, lo que provoca mucho vapor de agua. “Vamos a seguir con agua”, remató Leonardo Sánchez.

Una ciudad vulnerable

Con más de 22 millones de habitantes en su zona metropolitana, Ciudad de México enfrenta cada año un dilema: pasar de la sequía extrema a las inundaciones.

Expertos coinciden en que la capital deberá adaptar su infraestructura y planeación urbana para resistir los efectos del cambio climático que ya impactan su entorno.

¿Impacto del cambio climático?

Estrada advierte que la capital enfrenta un problema adicional: el crecimiento urbano. Cada vez hay más edificios y menos zonas verdes, lo que favorece la formación de islas de calor. Además, la ciudad ha canalizado siete de sus ocho ríos, lo que agrava la vulnerabilidad.

El meteorólogo Isidro Cano coincide en que el efecto invernadero ha modificado los patrones de lluvia:

“Ahora tenemos lluvias más intensas en lugares donde no eran tan fuertes; al contrario, donde llovía mucho, hay menos precipitaciones”.

Factores meteorológicos detrás de las tormentas

México está atravesado por la Sierra Madre Oriental, que genera vapor de agua por las mañanas y forma nubes de hasta 9 kilómetros de altura que avanzan hacia el Valle de México, ubicado a 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar.

En estas nubes se produce un campo eléctrico que explica los potentes truenos que han sorprendido a los capitalinos.

A este fenómeno se suman las ondas tropicales provenientes del Caribe, que cruzan la península de Yucatán y llegan al centro del país, reforzadas por el factor orográfico de las montañas que rodean la ciudad.

El calentamiento de los océanos, con temperaturas por encima de 30 grados, también alimenta el proceso. Según Cano, esto provocará un incremento de tormentas tropicales y huracanes en los próximos años.