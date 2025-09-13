Lluvias y frío en México: fechas clave del cambio de temporada

GENERANDO AUDIO...

Lluvias y frío en México. Foto: Getty

Las lluvias y el frío en México, por la temporada de cada una de ellas, se vivirán incluso a la par en algún instante en nuestro país. El momento de transición en el clima se dará a finales de noviembre, o principios de diciembre, de acuerdo con los reportes de las autoridades, como la CENAPRED y el Servicio Meteorológico Nacional.

Este sábado 13 de septiembre de 2025 los desprendimientos nubosos de la baja presión remanente Mario, y varios sistemas meteorológicos generarán lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en gran parte de México.

Fechas clave del cambio de temporada

Lluvia en México

La temporada de lluvias terminará el próximo 30 de noviembre, de acuerdo con el gobierno de México, a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres.

¿Cómo aprovechar el agua de lluvia?

Para el uso doméstico: puede usarse para el WC, en la lavadora o para trapear

Uso al aire libre: se pueden lavar patios y banquetas, así como regar plantas y jardines

La recolección de agua de lluvia permite que las personas aprovechen uno de los recursos disponibles, y lo implementen en actividades cotidianas donde se emplea el líquido.

Frío en México

Para el periodo de septiembre de 2025 a mayo de 2026 se prevé la llegada de entre 51 y 56 frentes fríos en México. Estos sistemas frontales traerán consigo bajas temperaturas, lluvias y vientos fuertes, con mayor impacto en el norte y centro del país, esto de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Se deberán evitar los cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire

Al salir del hogar, se tendrá que cubrir la boca y nariz, para evitar respirar el aire frío

Abrigarse bien será fundamental, ya sea con gorro, guantes, bufanda y calcetines gruesos

Se deberá consumir una gran variedad de frutas y verduras para mejorar las defensas del cuerpo

Se tendrá que lavar las manos a menudo, especialmente después de estornudar, toser y regresar de la calle