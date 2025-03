GENERANDO AUDIO...

Los insectos sienten dolor. Foto: Getty

La UNAM destaca un estudio que habla sobre si los insectos sienten dolor, o no, ya que históricamente, los trabajos de investigación sobre el reino animal han señalado que no, lo que llevó a que se les excluyera de las discusiones sobre la ética y el bienestar.

¿Los insectos sienten dolor?

Un análisis reciente ha determinado que los insectos sí sienten dolor; pero no es todo, ya que además se encontró que estos animales también tienen la capacidad de experimentar hambre y miedo.

¿Cómo se determinó que los insectos sienten el dolor?

En el año de 2021, el gobierno de Reino Unido presentó una ley que protegía solo a los vertebrados (animales con columna vertebral), pero la comunidad científica protestó porque el 99 % de los animales son invertebrados.

Como respuesta, las autoridades británicas pidieron al filósofo Jonathan Birch, de la London School of Economics and Political Science, dirigir una investigación para encontrar cuáles animales podrían ser considerados seres sintientes.

De este modo, se desarrollaron 8 criterios para evaluar la sintiencia o capacidad de sentir (principalmente sentir dolor, ansiedad y sufrimiento) en especies como pulpos, calamares, cangrejos, langostas y camarones.

Finalmente, convencieron al gobierno de la sintiencia en pulpos y calamares, así como en cangrejos y langostas. Pero incluso, después de que el gobierno aprobara el Acta del Bienestar Animal, los investigadores observaron que en esa ley no se menciona a los insectos, que representan alrededor del 40 % de las especies en el mundo.

En el artículo “Can insects feel pain? A review of the neural and behavioural evidence”, publicado en en Advances in Insect Physiology, los expertos hallaron evidencia muy importante de dolor en moscas adultas, mosquitos, cucarachas y termitas, especies que cumplieron con 6 de los 8 criterios desarrollados en el Acta Sintiente.

Otros insectos, como las abejas y las mariposas, cumplieron con 3 y 4 criterios, principalmente relacionados con el dolor.

“Desde el punto de vista de la ética, no es necesario que se compruebe que un insecto siente para estar convencida de que son parte de la naturaleza, porque, aunque yo no tenga una prueba científica de que sienten, no voy a maltratarlos, cortarles la cabeza, hacer con ellos lo que me dé la gana. No necesito una evidencia científica para tratarlos bien”, así lo señala Angélica Mendoza Estrada, profesora de Biología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.

Ejemplo comparativo entre una cucaracha y un humano

Angélica Mendoza Estrada comenta que si en un experimento de biología, en secundaria o preparatoria, al abrir una cucaracha quizá pensemos que no sienten, “No sienten como un humano, no van a gritar ‘duele’, porque su sistema nervioso es diferente al nuestro; sin embargo, sabemos que responden a estímulos y que pueden comunicarse con el exterior”, agrega la experta.

La docente indica que dada la infinidad de estructuras que tienen en prácticamente todo el cuerpo, pueden responder a estímulos nocivos, decidir qué alimento comer o no, o si es tóxico y “Eso puede significar que sienten”.

Educación a los niños sobre los insectos

El que los insectos sienten dolor, es una situación a tomar en cuestión en la formación de los niños; la académica dice que se les debe enseñar a los menores el papel fundamental que tienen estos animales en la naturaleza, mostrándoles, por ejemplo, la polinización de las abejas y su beneficio en los cultivos y en productos como la miel y el polen.

Beneficios de los insectos

Gracias a los escarabajos peloteros, que empujan una bolita de excremento en la que depositan sus huevecillos para que sus larvas se alimenten, el ambiente no está lleno de excrementos. Otros escarabajos se alimentan de animales muertos.

Las moscas y otros insectos son muy útiles en la investigación forense, ya que cada vez hay más investigaciones sobre la entomología forense, porque los datos que los insectos pueden dar son muy certeros, tanto en investigaciones de animales como de personas.

Prevención de plaga en el hogar

Recuerda, dejar alimentos sin cubrir, tener el bote de la basura abierto o dejar las coladeras destapas, son factores que promueven una invasión o llegada de cucarachas, por lo que una plaga es una posibilidad ante la falta de un buen manejo para evitar la llegada de estos animales.