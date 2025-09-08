GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

La noche del domingo, los amantes de la astronomía pudieron observar una “luna de sangre” durante un eclipse total lunar, visible principalmente en Asia y Oceanía, aunque también pudo apreciarse parcialmente en Europa y África.

El fenómeno, que tiñe de rojo al satélite natural de la Tierra, ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean en ese orden y la Luna está en su fase llena.

Foto: AFP

Zonas con mejor visibilidad

Los países con la mejor ubicación para presenciar el evento fueron China, India, el este de África y el oeste de Australia.

El eclipse total de Luna se desarrolló entre las 17H30 y 18H52 GMT.

En cambio, en Europa y en el resto de África, solo se observó de manera parcial cuando la Luna apareció al inicio de la noche.

Por qué la Luna se tiñe de rojo

La Luna se vuelve roja porque entra en la sombra de la Tierra, que bloquea la luz solar y provoca que pierda su brillo blanco.

“Los únicos rayos del Sol que la alcanzan son reflejados y dispersados a través de la atmósfera terrestre”, explicó Ryan Milligan, astrofísico de la Universidad de Belfast.

El científico detalló que las longitudes de onda azules se disipan con mayor facilidad, mientras que las rojas permanecen, lo que provoca el tono rojo sangre del satélite.

Fenómenos por venir

A diferencia de los eclipses solares, que requieren gafas o lentes especiales, este tipo de fenómenos se observan a simple vista siempre que el cielo esté despejado.

Este fue el segundo eclipse total de Luna del año, después del registrado en marzo, y sirve como antesala de un gran eclipse solar previsto para el 12 de agosto de 2026, el primero en Europa desde 2006, totalmente visible en España e Islandia, y parcialmente en otros países.

