Mamíferos brillan en la oscuridad con luz ultravioleta, científicos no saben por qué

Los wombats, demonios de Tasmania, tiburones y hasta liebres saltadoras son algunos de los animales que brillan en la oscuridad con luz ultravioleta. Sin embargo, científicos de la Universidad de Curtin en Australia dieron a conocer que este fenómeno de biofluorecencia se encuentra de forma extendida entre los mamíferos.

Al menos 125 mamíferos brillan en la oscuridad

Después de analizar una amplia gama de especies de mamíferos conservadas en una colección de museo y un subconjunto de especímenes conservados y no conservados mediante espectroscopía de fluorescencia, los investigadores descubrieron que al menos 125 especies que representan los 27 órdenes de mamíferos vivos y 79 familias de animales brillan en la oscuridad al contacto con luz ultravioleta.

Las áreas de fluorescencia incluían pelaje blanco y claro, púas, bigotes, garras, dientes y algo de piel desnuda. Por ejemplo, en el delfín girador enano, la fluorescencia se limitó a los dientes, para los cuales la fluorescencia estructural es bien conocida.

No obstante, los expertos destacaron que se sabe que el cabello blanco presenta fluorescencia como consecuencia del triptófano o de las fibras de queratina no pigmentadas, por lo que no es raro que las púas, los bigotes y las garras de color pálido también sean fluorescentes, ya que también están compuestos de queratina.

Además, determinaron que la fluorescencia fue más común e intensa entre las especies nocturnas y aquellas con hábitos terrestres, arbóreos y fosoriales, siendo una mayor parte de su cuerpo más fluorescente.

Sin embargo, aun se desconoce si la fluorescencia tiene algún papel biológico específico para los mamíferos, ya que parece ser una propiedad omnipresente del pelaje y la piel no pigmentados. Aunque podría funcionar para hacer que estas áreas parezcan más brillantes y, por lo tanto, mejorar la señalización visual, especialmente para las especies nocturnas.

Taxidermia de mamíferos bajo luz ultravioleta. Foto: The Royal Society.

¿Cómo fue posible saber esto?

Los expertos examinaron una amplia gama de especies de mamíferos conservadas en una colección de museo para detectar la presencia de fluorescencia aparente usando luz ultravioleta. Luego analizaron un subconjunto de especímenes conservados y no conservados mediante espectroscopía de fluorescencia en tres longitudes de onda de excitación diferentes para evaluar si las observaciones eran fluorescencia o dispersión óptica, y el impacto de la preservación de muestras. Además de evaluar si la fluorescencia estaba relacionada con rasgos biológicos.

Según los especialistas, la aparición de fluorescencia en las tres subdivisiones principales de mamíferos (monotremas, marsupiales y mamíferos placentarios) sugiere que puede ser un rasgo ancestral

¿Qué es la fluorescencia en los animales?

La fluorescencia es el proceso por el cual una sustancia química en la superficie de un organismo absorbe luz y luego la emite en longitudes de onda más largas y de menor energía.

Un ejemplo es cuando la superficie de un animal absorbe luz ultravioleta de alta energía y longitud de onda corta y emite fluorescencia como un brillo de color de menor energía, a menudo rosa, verde o azul.

La fluorescencia puede hacer visible la luz ultravioleta previamente invisible cambiándola dentro del rango de la luz blanca, por lo que un animal no necesariamente tiene que ver el espectro ultravioleta para detectar la fluorescencia

Hasta ahora, se ha informado que numerosos organismos emiten fluorescencia, incluidas: plantas, corales, insectos, arañas, escorpiones, crustáceos, moluscos, peces, anfibios, reptiles y aves.

Y se han identificado compuestos fluorescentes en una variedad de materiales animales, incluidos huesos, dientes, garras, pelaje, plumas, caparazón y piel, y los colores fluorescentes visibles observados incluyen rojo, amarillo, verde, azul y rosa.