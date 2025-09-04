Marian Rojas Estapé estará en México Siglo XXI, cómo puedes seguir a esta especialista en psiquiatría

GENERANDO AUDIO...

Marian Rojas Estapé, médica especialista en psiquiatría y escritora española, se presentará en México Siglo XXI, donde será parte forma parte del panel de mentes que iluminan el futuro, especialistas de diferentes especialidades, así como deportistas y famosos que compartirán sus experiencias con los becarios de la Fundación Telmex Telcel.

Estapé, autora del libro “Cómo hacer que te pasen cosas buenas” (2018) y embajadora de Manos Unidas, estará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México este viernes 5 de septiembre para compartir sus experiencias con miles de jóvenes en este evento que puedes seguir en vivo desde el canal de YouTube de la Fundación.

¿Quién es Marian Rojas Estapé, invitada especial en México Siglo XXI 2025?

Marian Rojas Estapé es médica psiquiatra, licenciada en la Universidad de Navarra en 2007. Actualmente, trabaja en el Instituto Rojas Estapé, donde se dedica al estudio de la mente, la gestión emocional, el estrés, el optimismo y el bienestar.

Tras concluir la carrera de Medicina, participó en proyectos solidarios en Camboya, colaborando con la Fundación Somaly Mam (AFESIP) en la prevención del tráfico sexual infantil y con la ONG “Por la sonrisa de un niño”, dedicada a rescatar a menores del basurero de Phnom Pehn y brindarles acceso a educación.

Experiencia internacional y trayectoria de Marian Rojas Estapé

Después de regresar a España, Rojas Estapé realizó el MIR en psiquiatría y comenzó su residencia en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Posteriormente, se formó en Kings College de Londres en el área de somatización, trabajó en el Hospital Gregorio Marañón, en la unidad infantil juvenil y en el Hospital del Mar de Barcelona, en el área de adicciones.

Conferencias y temas de investigación

Desde 2007 ofrece conferencias y charlas en distintas partes del mundo sobre:

Unión entre mente y cuerpo (somatización)

Gestión del estrés

Educación y tecnología en niños y jóvenes

Relaciones afectivas y “persona vitamina”

Bienestar emocional y optimismo

En la actualidad, investiga el impacto de las pantallas en niños, jóvenes y adultos, así como las consecuencias de la tecnología en las relaciones interpersonales.

Libros publicados por Marian Rojas Estapé

En 2018 publicó “Cómo hacer que te pasen cosas buenas”, con más de 40 ediciones en España, traducido a nueve idiomas y disponible en más de 40 países.

En 2021 lanzó su segundo libro, “Encuentra tu persona vitamina”, centrado en la importancia de las relaciones humanas para el bienestar emocional.

Desde 2013 es profesora invitada en el IPADE Business School de México. También impulsó el proyecto iLussio, Business and Emotions, enfocado en unir emociones, felicidad y propósito de vida en el entorno empresarial.

En 2023 se convirtió en embajadora de Manos Unidas, participando en proyectos de apoyo a la infancia y prevención de la trata de menores.