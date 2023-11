Mario Wonder, un juego de locura con un comercial especial

Mario Wonder con nuevos detalles gráficos. FOTO: Captura | Nintendo

Mario Wonder viene a refrescar la franquicia de Mario Bros en Nintendo con un mundo colorido de locura, te decimos cuáles son sus virtudes y las faltas, además de mencionarte que cuentan con un anuncio especial para México y Latinoamérica.

Mario Wonder es, sin duda, uno obra de arte de los videojuegos que encanta a pequeños y adultos, con la virtud que tiene cada juego de Mario de no necesitar haber jugado un solo juego anterior del fontanero para entenderlo y apreciarlo.

Como en algunas entregas anteriores, ahora quisieron agregar algunos poderes especiales o transformaciones, así como una modalidad, que, si bien no es completamente nueva, da una sensación de frescura a la saga.

Lo llamativo e innovador de Mario Wonder

Mario Wonder. FOTO: Captura | Nintendo

Esta entrega de Mario tiene varios buenos puntos a su favor, aunque casi para finalizar el año salió este videojuego, la realidad es que se espera que sea de los más vendidos de la gran N.

No es para menos, debido a que buscaron colocarle el mimo necesario a las gráficas que nos recuerdan el éxito de la película.

El hecho de haber colocado animaciones en detalles específicos del juego, como los ingresos y salidas de los tubos, o las expresiones de los villanos en cada mapa, que le dan una nueva vida y hace diferenciar este juego de las entregas anteriores.

Sí, ha habido videojuegos de Mario Bros que cuentan con diferenciales importantes, pero este en especial es un cambio importante dentro de la línea de los juegos en dos dimensiones de la saga.

Abordando este tema de las dos dimensiones, podemos ver que buscan darle más profundidad, al agregar una modalidad en la que puedes entrar a un tubo y salir en el paisaje de fondo realizando algún pequeño puzle.

[TE PUEDE INTERESAR: Mario Bros sale de la película y se toma fotos en un parque de la CDMX]

También lo hacen metiendo las clásicas áreas secretas y pequeños mundos que hacen más dinámico y rico el juego, para poder regresar y hacer todo lo que haga falta, algo que los llamados “completistas” agradecerán.

Aunque se puede extrañar un poco la voz de Charles André Martinet, la verdad es que es también un buen trabajo el de la voz agregada a Mario Wonder, por Kevin Afghani.

La parte musical siempre ha sido tan bien creada que todos recordamos las tonadas de los primeros Mario Bros, en este caso agregan bloques que emiten tonadas al caminar sobre ellos y qué decir de las plantas piraña que ahora se han vuelto todas unas cantantes.

Y no te querrás perder las frases que dicen unas pequeñas flores que te van acompañando en cada episodio y que de vez en cuando te apoyan para que no se te olvide nada en el camino.

La variedad de personajes es sin duda otro punto a favor a considerar, aunque las habilidades que se obtienen van divididas en dos partes, entre los que pueden recibir daños y obtener poderes especiales y lo que no pueden recibir daños, pero están limitados por sus habilidades.

El multijugador de Mario Wonder busca que los actos de unos no interfieran en los otros, por lo que uno no entorpecerá el camino del otro, aunque sí existe la problemática de dejar atrás al compañero y que regrese a la pantalla principal.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día

Aquí se pueden obtener insignias de apoyo que pueden dar habilidades adicionales, obtener objetos extras o herramientas necesarias, así como las que pueden dar habilidades especiales, aunque serán solo usadas por los más expertos en las plataformas.

En esta ocasión debutan tres power ups, una manzana que te vuelve un elefante que puede tener agua en su trompa, una flor burbuja para que en vez de fuego lances burbujas e incluso puedas saltar encima de ellas y el champiñón taladro, que te permitirá desplazarle bajo la tierra y protegerte de los que te caiga encima.

Mario Wonder. FOTO: Captura | Nintendo

Otra atracción es la posibilidad de jugar y compartir tu juego en línea para aparecer como una sombra en los juegos de los demás y así comparar tus estrategias y tiempos.

La historia incluso llega a cambiar un poco, porque salimos del ya conocido reino champiñón para adentrarnos al reino flor donde ayudaremos al príncipe Florian y a su reinado, aunque sí, nuevamente, Bowser es el villano que busca salirse con la suya haciendo sus fechorías.

Ahora el centro es los efectos de la flor maravilla que pueden hacer cosas extrañas en el paisaje o el personaje dando una personalidad muy peculiar a cada nivel.

Las faltas en Mario Wonder

Puede llegar a ser un tanto mareante si no estás acostumbrado a tanto color, aunque será a muy pocos a los que les desagrade la gran paleta que se usa en esta nueva experiencia de Mario.

Otro detalle es que para los acérrimos jugadores de Mario puede ser una entrega corta que puede terminarse rápidamente, para ellos les sugerimos buscar terminar al cien por cien el juego y descubrir todos los secretos, así como adquirir todo lo que se puede comparar en la tienda del juego.

Sinceramente, hay pocas faltas a nuestro gusto sobre Mario Wonder y para poner la cereza en el pastel, nos topamos que Nintendo hizo un comercial especial para México y Latinoamérica, de lo cual no hay precedente.

Mario Wonder. FOTO: Captura | Nintendo

Mario Wonder y Mario Kart con su comercial para Latinoamérica

Este comercial exclusivo para México y Latinoamérica muestra a una familia tradicional latina, que busca llevarse a los niños que juegan Mario Kart, uno de los padres acepta quedarse un rato más con el pretexto del “tráfico” y se unen al juego.

Después muestran a la familia jugando Mario Wonder en la modalidad multijugador local antes mencionada, dejando ver que todos se pueden unir en el juego con una sola consola.

Para Mario Wonder realmente vale la pena jugarlo y apreciarlo, es un juego que pronto se ha vuelto muy querido por adultos y niños.