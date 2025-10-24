GENERANDO AUDIO...

Mariposas Monarca llega con retraso a México. FOTO: Cuartoscuro

La avanzada real de las mariposas Monarca llegó esta semana a México, así lo confirmó la organización para la conservación de la especie viajera. Aunque llegaron con retraso debido al fuerte calor.

De acuerdo con Rocío Treviño, coordinadora del programa Correo Real de Profauna Coahuila, se trata de la primera oleada de mariposas que comienza a cruzar la frontera norte rumbo a los santuarios del centro del país.

“Ya podemos decir que ya están aquí. En Saltillo todavía ayer hubo reportes de mariposas en dos o tres lugares, pero todavía no llega una oleada grande… pero sí, ya están en México”, detalló Treviño.

Retraso en la migración por el calor

La coordinadora explicó que este otoño las Monarca sufrieron un retraso en su viaje.

Usualmente, arriban con los primeros frentes fríos, pero este año esos fenómenos solo han reducido algunos grados la temperatura, principalmente en Texas, donde las mariposas recorren unos 480 kilómetros desde Wichita Falls hasta Eagle Pass.

“Los texanos hablaban de un domo de calor en el Hill Country, la parte por donde ellas bajan, y que por eso no se movían las mariposas, estaba terriblemente el calor”, relató.

Menos avistamientos y cambio de ruta

Desde hace un año, los especialistas han registrado una disminución en los avistamientos. Según Profauna, las mariposas levantan el vuelo con los primeros rayos de sol, cuando el calor no les representa un obstáculo.

Incluso, se ha detectado que muchas han modificado su ruta hacia el oeste.

“Nos dicen que están entre Múzquiz, camino a la serranía de El Burro, donde había muchas. Ayer me decían que se cargan un poquito al oeste, pero más que nada, es huyendo del calor”, añadió Treviño.

Mariposas en riesgo

La mariposa Monarca sigue considerada una especie en riesgo de extinción. El cambio climático, el uso de pesticidas agrícolas y las fumigaciones urbanas por dengue o Rickettsia representan amenazas adicionales para la supervivencia de esta emblemática viajera.

Expertos advierten que mientras la población de Monarcas no se recupere, el fenómeno migratorio que une a Canadá, Estados Unidos y México seguirá en riesgo, comprometiendo también un ciclo vital de polinización esencial para el planeta.