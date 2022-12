Martes o viernes 13, los caóticos eventos que ocurrieron durante esos días

La mala suerte de los martes y viernes 13 son supersticiones. | Foto: Getty Images.

Los días martes o viernes 13 se consideran días de mala suerte debido a que dicho número se ha ligado a supersticiones e incluso a la muerte. Sin embargo, existen sucesos caóticos relacionados con el número 13 que han contribuido a fomentar estas creencias.

Sucesos relacionados con el número 13

Apolo 13

El transbordador Apolo 13, fue la séptima misión tripulada del programa Apolo de la NASA y la tercera destinada a aterrizar en la Luna, no obstante, el 13 de abril de 1970 hubo una explosión que detuvo la misión por la que tuvieron que regresar a la Tierra.

Niño de 13 años alcanzado por un rayo

Un evento desafortunado ocurrió en Inglaterra cuando, según la Universidad de Ohio, un adolescente de 13 años fue alcanzado por un rayo justo un viernes 13. Incluso se dijo que fue golpeado a las 13:13. Afortunadamente, pudo recuperarse por completo.

Torre de Babel

Aunque no hay forma de rastrear el origen preciso de la aversión al martes trece, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destaca que existen leyendas, algunas sin fundamento, que señalan que la confusión de las lenguas en la Torre de Babel se dio un martes 13.

Caída de Constantinopla

La caída de Constantinopla se dio en 1453 cuando un enorme ejército otomano convergió en la ciudad cristiana de Constantinopla para terminar con el Imperio bizantino, esto, según la UNAM también ocurrió un martes 13, aunque sostiene que no existen pruebas, ni fundamentos sobre la veracidad de este hecho.

Traición y muerte de Jesús de Nazaret

Según la tradición cristiana, la muerte Jesús de Nazaret se dio un viernes 13, mientras que la traición fue cometida por el sujeto número 13 invitado a la Última Cena, Judas.

Captura de Jacques Molay

Otro suceso relacionado con el número 13 es la captura del líder de la orden de los caballeros templarios, Jaques de Molay, en el siglo XIV, en 1314, mientras que la caída de la Orden se dio un viernes 13.

Número 13, ¿es de mala suerte?

La máxima casa de estudios de México asegura que no existe una relación entre los sucesos y el número 13 y que en realidad se trata de supersticiones, las cuales sugiere son creencias que no tienen fundamento racional, no pueden ser comprobadas, y que atribuyen características esotéricas o sobrenaturales a las cosas.

También destaca que, el martes o viernes 13 es un día común como cualquier otro, y las supersticiones alrededor de la fecha vienen sólo del imaginario y no hay sustento racional para tener miedo.

Origen del miedo al martes o viernes 13

El origen de este temor no es único, sino que varias culturas, creencias religiosas o mitológicas, y leyendas, han dado forma a este mito por ejemplo, que Marte era el dios de la guerra en la cultura romana, además de la referencia al planeta rojo, color relacionado con la sangre, y la destrucción.

Además, en los arcanos mayores del Tarot, el número 13, conocido como arcano sin nombre, la imagen es un esqueleto con una guadaña. Aunque la representación gráfica varía de mazo en mazo, popularmente se le relaciona con la muerte.