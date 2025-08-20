México apuesta por drones para reforestar bosques afectados por incendios

GENERANDO AUDIO...

Usan drones para reforestar bosques. Foto: AFP

Las autoridades mexicanas han comenzado a utilizar drones para acelerar la reforestación de extensas áreas de bosque devastadas por incendios, la estrategia consiste en dispersar semillas desde el aire, lo que permite cubrir zonas a las que los brigadistas difícilmente podrían llegar cargando plantas y herramientas.

El estado de Michoacán se ubica entre las regiones del país con mayor número de incendios forestales, junto con la Ciudad de México y el Estado de México.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) reportó que el 2024 fue uno de los años más críticos en la materia, más de 1.6 millones de hectáreas resultaron afectadas por el fuego en todo el territorio nacional.

Ante esta situación, la Comisión Forestal de Michoacán decidió implementar un programa basado en drones capaces de transportar hasta 20 kilogramos de semillas pregerminadas, es decir, que ya cuentan con una pequeña raíz.

Esto aumenta las posibilidades de que logren desarrollarse en nuevas plantas una vez que tocan el suelo. Experiencias similares ya se han puesto en práctica en países como Canadá.

“Lo que hace el dron es soltar la semilla y, a través del aire, se va dispersando en todas las zonas”, explicó Martha Beatriz Rendón, directora de la Comisión Forestal estatal.

La funcionaria detalló que se trata de un refuerzo para las labores tradicionales de reforestación, pues existen áreas donde el acceso es imposible para los trabajadores.

Los datos locales reflejan la urgencia de este tipo de iniciativas, tan solo en 2024 se quemaron alrededor de 97 mil hectáreas de bosque en Michoacán, mientras que en lo que va de 2025 ya se contabilizan 36 mil. “No llevamos ni la mitad de lo que se nos está quemando”, lamentó Rendón.

Por su parte, Manuel Gonzales, jefe de plantaciones de la Comisión Forestal y operador de dron, señaló que tras un incendio la vegetación desaparece, lo que facilita que la semilla llegue directamente al suelo y tenga mayores posibilidades de germinar. “Esperamos un porcentaje de germinación de al menos 30%”, comentó.

Además de la tecnología, las autoridades subrayan la importancia del trabajo conjunto con las comunidades locales.

En muchos casos, son los habitantes quienes aportan las semillas y participan en las jornadas tradicionales de reforestación, lo que refuerza la recuperación de los ecosistemas.

Con estas acciones, Michoacán busca contrarrestar los estragos de los incendios y demostrar que la innovación tecnológica puede ser un aliado clave en la conservación de los bosques mexicanos.