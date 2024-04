Eclipse solar del 8 de abril iniciará en México, ve hora exacta

México se posiciona como el epicentro ideal para el eclipse. Foto: Cuartoscuro

El próximo 8 de abril, México se posiciona como el epicentro ideal para presenciar el eclipse total de sol que brindará una oportunidad única de vislumbrar también estrellas, planetas e incluso el cometa 12P/Pons-Brooks, por eso te decimos a que hora iniciará el fenómeno en tierras aztecas.

De acuerdo con el investigador del Instituto de Geofísica (IGEF) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Primoz Kajdic, el evento denominado “Gran Eclipse Norteamericano”, ofrecerá un espectáculo natural de cuatro minutos en su totalidad.

El recorrido del eclipse abarcará distintas regiones, desde Mazatlán, luego pasará por Durango, Torreón, Piedras Negras, Monclova y, posteriormente, por Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, las condiciones climáticas más favorables y una duración óptima se disfrutarán en México, resaltó el doctor en Astronomía de la UNAM.

Dónde y cuándo iniciara el eclipse

De acuerdo con los cálculos astronómicos, en el puerto de Mazatlán el eclipse iniciará a las 9:51:23 am. La fase total del eclipse empezará a las 11:07:25 am y terminará a las 11:11:45 am.

El eclipse terminará a las 12:32:09 pm. Así, en Mazatlán, el eclipse total durará 4 minutos con 20 segundos. Esta duración es la mayor en todo el continente. Contando las etapas parcial y total, la duración del eclipse será de 2 horas y 41 minutos.

Otras ciudades de México en las que el eclipse total podrá verse serán Durango, Torreón y Monclova, aunque con una duración menor. Sin embargo, la mayoría del país experimentará el eclipse parcial. Por ejemplo, durante la fase máxima del eclipse en la Ciudad de México, la Luna cubrirá el 79 % del disco solar.

“Será un espectáculo porque no son solo la Luna y el Sol los actores principales, sino porque tendremos una serie de actores secundarios que harán de este evento inolvidable”, afirmó el universitario ante estudiantes e investigadores.

El investigador recordó que los eclipses totales son eventos extremadamente raros, con una frecuencia promedio de cada 375 años en un punto específico del planeta.

Hay que ver el eclipse con precaución

El doctor Primoz Kajdic aseguró que es fundamental tomar precauciones durante la observación del eclipse solar, ya que mirar directamente al Sol puede causar daños permanentes en la vista. Se recomienda evitar la observación a simple vista y en su lugar utilizar lentes especiales con filtro adecuado.

Para mayor seguridad sugirió acudir a una zona arbolada para descubrir en el suelo las luces y sombras donde se reflejará el disco solar cubierto por la Luna. No funciona usar radiografías, lentes o cristales de vidrio oscuro, tampoco ahumados, o negativos fotográficos.

El Instituto de Geofísica de la UNAM proporciona información detallada y recursos útiles para la observación segura del eclipse en su sitio web, donde se encuentran disponibles instrucciones y animaciones para la construcción de dispositivos de protección visual.