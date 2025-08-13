GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP/Wikipedia.

México y Ucrania firmaron un memorando de cooperación científica centrado en la Antártida, que contempla investigaciones conjuntas a bordo del rompehielos “Noosfera”, informó el Centro Nacional Antártico de Ucrania.

Con este convenio, la delegación mexicana podrá hacer investigaciones polares en el buque ucraniano que cuenta con rompehielos, así como instalarse en la base Vernadski. Además, las y los mexicanos podrán vincularse a 52 programas internacionales.

“Es una intención de colaboración por cinco años; es histórico en muchos sentidos, nunca nos había pasado a los científicos mexicanos que un país con una infraestructura tan vasta como Ucrania (SIC), vienen a ofrecer como colaboración para hacer ciencia sin frontera en la Antártida”, dijo al respecto Patricia Valdespino de la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos, según informó Once Noticias.

El acuerdo también busca la paz, por el contexto de conflictos humanitarios en el que Ucrania se encuentra.

“Los países del global sur tienen que ser unidos en tener un espacio de colaboración, de paz y de avance tecnológico importante”, agregó por su parte Valeriy Olefir, consejero embajada de Ucrania.

México y la ciencia polar

Con esta alianza, México da un paso clave hacia su incorporación activa en la ciencia polar. Y es que, aunque desde 2021 forma parte del Comité Científico para la Investigación en la Antártida (SCAR) y cuenta con una agencia especializada, aún no es miembro del Tratado Antártico, al cual Ucrania pertenece desde hace más de 30 años.

Por lejana que se encuentre la Antártida, México considera que esta región tiene un impacto global y local, sobre todo porque a causa del calentamiento global las masas de hielo están disminuyendo a una velocidad alarmante.

Yevhen Dyky del Centro Nacional de Ciencias Antárticas (NASC) “es estratégicamente importante estudiar el ecosistema de la Antártida en el contexto del cambio climático, así como involucrar a más países en esto”, según informó la agencia de noticias ucraniana Interfax-Ukraine.

“La Antártida es un laboratorio global único donde científicos de cualquier país pueden, más allá de sus fronteras, realizar juntos ciencia global y estudiar procesos que conciernen no solo a la Antártida, sino a todo el planeta… Es un gran honor y un placer para nosotros ser un puente hacia la Antártida para aquellos países que apenas inician su viaje allí, y esperamos a nuestros colegas mexicanos en la estación Vernadsky y a bordo de la Noosfera”, señaló Dyky.