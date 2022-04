MLB The Show 22 ¿El mejor juego de deportes en su tipo?

MLB The Show 22 muestra avances considerables en gráficos. Foto: PS5

MLB The Show 22 llega para todas las plataformas, pero ¿en realidad vale la pena adquirirlo como aficionado al beisbol?

¿De qué va el MLB The Show 22?

Cómo su nombre lo indica estamos ante la nueva entrega de uno de los mejores juegos del ramo del beisbol, el cual llega con una novedad interesante, pues el MLB The Show 22 estará disponible para las tres consolas de última generación por igual, así que sin importar la plataforma donde juegues pasarás ratos de diversión en el diamante.

En lo personal, lo probamos para PlayStation 5 y hablamos de un realismo único al momento, es sin duda, el título mejor valorado hasta hoy en este tipo de deportes, pues las animaciones resaltan para los motores gráficos de esta gama, lo que da esa sensación cada vez más cercana a lo auténtico.

LB The Show 22 muestra avances considerables en gráficos. Foto: PS5

Gráficamente, el juego es una maravilla, y para los novatos, sobre el beisbol, sin duda es la mejor opción de entender más sobre el juego, una característica que le da identidad a la franquicia de juegos, pues desde la pantalla de inicio, te brindan la opción de práctica, para seleccionar que estilo de juego trabaja mejor para ti.

Si es tu primera vez jugando MLB The Show 22, te recomiendo que lo hagas para que entiendas las distintas mecánicas de lanzamientos y bateo que son ofrecidas.

¿Tú controlas el juego?

En el pasado, los videojuegos de beisbol eran difíciles de controlar, lo que hacía la experiencia para el usuario un tanto monótona y poco divertida, con la evolución cada vez más avanzada de los gráficos, y bondades de las consolas, se fue perfeccionando el manejo. Hoy, el control en MLB The Show 22, es excepcional.

MLB The Show 22 ofrece un montón de opciones de manejo para cada fase y posición en una entrada. Ya seas el pitcher, el bateador o un defensa, en cada momento del juego podrás definir cómo quieres que se controle.

Puedes desde pulsar uno de los cuatro botones frontales para lanzar la bola con un efecto a usar un gesto con el stick derecho o usar un sistema con barras de energía, pulsando botones con una secuencia de cadencia únicos.

Cada opción de juego ofrecen hasta 5 o 6 opciones para amoldar el control a tu gusto. Además, el MLB The Show 22, cuenta con un autoajuste de dificultad para que la IA se amolde a tu nivel de juego. Algo que agradeces cuando juegas en línea.

MLB The Show 22 ¿Nuevo parteaguas online?

Si eres un amante del beisbol, el MLB The Show 22 te dará distintas formas de entretenimiento, desde el clásico partido de exhibición, hasta forjarte como una leyenda del diamante jugando la historia o los clásicos duelos en línea para intercambiar cartas son una de las cualidades que año con año nos presenta una nueva temporada más en el campo de juego.

Pero es, sin duda alguna, el modo cooperativo 2 vs 2 o 3 vs 3, lo que me ha parecido más notable. Pues este modo ofrece la posibilidad de invitar a varios de tus amigos beisboleros para disputar un partido, y lo mejor, de cualquier plataforma. Es decir que no importará que consola tengan.

La forma de crear jugadores y estadios, así cómo la posibilidad de lograr que en cada partida online los jugadores, sean dos o tres, alternan su rol en cada mitad de la entrada y no interfieran en la labor del pitcher o el bateador me pareció algo sublime.

A pesar de las bondades, el juego no varió mucho a la versión del año anterior en jugabilidad, así como en gráficos, si bien hay notables pinturas como sacadas de un partido real, en otras se quedan cortas, por lo que si no eres un amante del todo del deporte del diamante, no le darás mucho sentido al MLB The Show 22. Si eres fan, sin duda, este juego te atrapará por lo menos para definir con tus amigos quién pagará las cervezas en la siguiente reunión.