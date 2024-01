¿Quién es Mónica Ortíz, la astronauta oaxaqueña que comandó una misión análoga a Marte?

Mónica Ortíz Álvarez, astronauta originaria de Oaxaca, México, fue la comandante de la Primer Misión Latinoamericana de Investigación Análoga de Marte en España que se llevó a cabo en julio de 2023. En Unotv.com te contamos quién es esta histórica mujer mexicana.

Mónica Ortiz Álvarez es una mujer originaria de los Valles Centrales de Oaxaca que, a los nueve años, comenzó a leer los libros de medicina de sus padres, despertando su interés por la ciencia desde que estudiaba en la primaria Rosa Carolina Agazzi y en la Secundaria Técnica No. 85.

Con el apoyo de sus padres, cursó la Preparatoria No. 6 de la Universidad Autónoma Benito Juárez (UABJO), donde realizó estudios de derecho y Ciencias Sociales hasta ser seleccionada en la misión análoga de Marte a los 24 años.

“Desde niña mis profesoras y profesores veían el potencial que tenía para todas mis materias, ayudándome a encaminarme poco a poco en la ciencia. Algunas veces me compartían proyectos científicos simples que en ese momento para mí eran lo máximo; ellos me hacían sentir como si fuera una científica… Mis maestros y mis padres siempre me han apoyado”.

