Foto: Cuartoscuro//Ilustrativa.

La presencia del monzón mexicano contribuirá a generar lluvias muy fuertes en al menos 14 estados de la república mexicana, así como lluvias fuertes en el resto del territorio, así lo informó este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de un comunicado de prensa.

Pronósticos y registros realizados por el SMN en el mes de julio pasado destacaron que debido a la presencia de este fenómeno en la zona norte del país, era posible que los efectos de la sequía en la zona podrían verse mitigados y beneficiar así a los sectores hídrico, agrícola, ganadero y del medio ambiente.

Pero, ¿qué es el monzón mexicano?

El monzón mexicano es un fenómeno que se caracteriza por el cambio estacional en la dirección de los vientos cálidos y húmedos entre el continente y el océano, provenientes del Atlántico y del golfo de México, por el este; y del Pacífico y el golfo de California, por el oeste, y convergen en el noroeste del territorio nacional, explica el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Entre sus principales efectos del monzón mexicano están que genera lluvias torrenciales y de corta duración.

La palabra monzón viene del árabe “mausim”, que significa estación.

Climatológicamente, el monzón mexicano se establece entre los meses de junio y julio en el noroeste del territorio nacional, y puede extenderse hasta septiembre.

Durante este periodo los registros climatológicos del SMN muestran que se presentan en promedio lluvias de 800 milímetros (mm) en regiones de Nayarit; 600 mm en Sinaloa; 300 mm en zonas de Sonora, Durango y Chihuahua, y superiores a 100 mm en Baja California Sur.

De hecho, se estima que aproximadamente el 65 % de la lluvia anual en la región es atribuible a la presencia de este fenómeno, lo que contribuye a mitigar las condiciones de sequía y beneficiar a varios sectores comerciales y de la población, así como al medio ambiente.

En el mundo existen cuatro regiones donde se generan circulaciones monzónicas, una de ellas es el suroeste de Estados Unidos de América y el noroeste de México, éste último es el monzón mexicano.

El monzón mexicano y la sequía

Si bien el monzón mexicano genera un cambio drástico en condiciones normales de lluvia y temperatura provocando que en la zona del noroeste se mitigue la sequía, lo cierto es que, de forma contraria, este fenómeno produce sequía en la parte noreste del país debido a que absorbe la humedad del golfo de México.

En 2024, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que el monzón mexicano ofrece diversos beneficios a la parte noroeste de México. De acuerdo con el Dr. Arturo Quintanar, del Instituto de Ciencia de la Atmósfera y Cambio Climático, estos son:

Aumento en las precipitaciones: Abastecen de agua áreas-semi-áridas

Abastecen de agua áreas-semi-áridas Recarga de acuíferos: Las lluvias permiten que los acuíferos se llenen, proporcionando un suministro constante de agua a la comunidad y la fauna local

Las lluvias permiten que los acuíferos se llenen, proporcionando un suministro constante de agua a la comunidad y la fauna local Beneficio al campo: Proveen agua a los cultivos, reduciendo la necesidad de utilizar otras fuentes de agua

Proveen agua a los cultivos, reduciendo la necesidad de utilizar otras fuentes de agua Mitigación de la sequía: El agua acumulada durante esta época es esencial para sobrevivir las etapas de sequía que se dan en el año

El agua acumulada durante esta época es esencial para sobrevivir las etapas de sequía que se dan en el año Mejora de los ecosistemas: Tanto la fauna como la flora local tienen mayores oportunidades de sobrevivir si el agua está presente

Fuente: UNAM

No obstante, también existen repercusiones negativas, algunas naturales como el desbordamiento de ríos y deslaves, y otras relacionadas con la actividad humana, como la inundación de calles debido a la basura en las alcantarillas.

En el caso del monzón mexicano de 2025, el SMN informó que comenzó a manifestarse desde finales de junio, principalmente en los estados de Chihuahua, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y algunas áreas de Durango.

De acuerdo con el diario La Jornada, Fabián Vázquez Romaña, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional dijo este jueves durante la Conferencia Balance de la Temporada Seca-Caliente 2025 en la Zona Metropolitana del Valle de México, que “las lluvias generadas por el monzón mexicano han ayudado a disminuir en gran medida los impactos provocados por la sequía en los estados del noroeste del país, principalmente en Sinaloa, Sonora y Durango”.